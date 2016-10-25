Narenciyede Rusya’ya ihracat başladı, üreticinin yüzü güldü

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, Ege Bölgesi narenciye rekoltesinin bu sezon yüzde 15 artış gösterdiğini, ürünlerin kalitesinin güzel olduğunu, Rusya’ya ihracatın başlamasının ise üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin tespiti amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne rekolte çalışması yaptırdı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden ziraat mühendisleri Dr. Mehmet Tutar, Dr. Erol Küçük, Andaç Çavdar, Celal Şafak, Dr. Mehmet Tutar ve Deniz Aksoy’dan oluşan çalışma ekibi, Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin, 2016- 2017 sezonunda 511 bin 711 ton’a ulaşacağını öngördü. Rekolte heyeti, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Aydın’da üreticilerle bire bir görüşerek çalışma yürüttü.

MANDALİNA VE LİMON REKOLTESİNDE ARTIŞ VAR

Ege Bölgesi narenciye rekoltesinde mandalina ve limon ürünlerinde artış, portakal ve altıntop üretiminde düşüş bekleniyor. Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi Tahmin Heyeti, portakal rekoltesini bu sezon 221 bin 302 ton olarak hesapladı. Narenciye Rekolte Tahmin Heyeti, Ege Bölgesi’nde mandalina rekoltesini ise 219 bin 533 ton olarak öngördü. Limon rekoltesi 68 bin 336 ton olarak hesaplanırken, altıntop rekoltesi 2 bin 540 ton olarak tespit edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, Ege Bölgesi Narenciye rekoltesinin bu sezon yüzde 15 artış gösterdiğini, ürünlerin kalitesinin güzel olduğunu, Rusya’ya ihracatın başladığını, üreticinin ve ihracatçının yüzünün güldüğü bir sezon beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatında Rusya’nın yüzde 35’lik payla ilk sırada yer aldığına işaret eden Seyyar, “Mandalina, limon ve greyfurt ihracatında birinci, portakal ihracatında ise ikinci büyük ihraç pazarımız konumunda. Sezon başında Rusya pazarının açılması hem üreticimizin, hem de ihracatçımızın elini güçlendirdi. Sektörün tüm paydaşlarının emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir iklim oluştu” diye konuştu.

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