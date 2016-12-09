Nar Zamanı’na yoğun ilgi

CEVAHİR Çokbilir’in yönetmenliğini yaptığı ‘Nar Zamanı’ adlı ödüllü kısa film, Kaleiçi’ndeki ‘Mask Ethnic Fun’ adlı eğlence mekânında sinemaseverlerle buluştu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans yapan Cevahir Çokbilir’in yönettiği, annesi Naciye Çokbilir’in senaryosunu yazdığı ve başrolde oynadığı ‘Nar Zamanı’ adlı kısa filminin gösterimine ilgi yoğun oldu. Gaziantep’in Halilbaş Köyü’nde çekilen filmde, Çokbilir’in anneannesi 83 yaşındaki Hatice Göçmen’in 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yaşadıklarının konu edildi. Filmde, Hatice Göçmen ve köy halkı da rol aldı.

Eğlence merkezini dolduranlar, filmi büyük bir ilgiyle izledi. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Cevahir Çokbilir, annesi Naciye Çokbilir, anneannesi Hatice Göçmen filmin sonunda izleyenlerle sohbet etti, sorularını cevapladı. Hatice Göçmen, 1980 darbesi sonrasında yaşadıklarından örnekler verdi, “Allah o günleri bir daha göstermesin” dedi.

Cevahir Çokbilir ise 4 kısa film çektiğini hatırlatarak, “Nar Zamanı, Malatya Film Festivali’nde birincilik, Ankara’daki bir yarışmada 2’ncilik, Hindistan’da ise 3’üncülük ödülüne layık görüldü” dedi.

FİLMİN KONUSU

Askeri darbe sonrasında ‘sıkıyönetim’ ilan edilir. Köye gelen askerler, henüz genç olan Mustafa Göçmen’i, annesi Hatice’nin yalvarışlarına, gözyaşlarına rağmen zorla askeri araca bindirip götürür. Anne Göçmen, aracın peşinden uzun süre koşar ama yetişemez. Çaresizce evine dönen gözü yaşlı anne, oğlunun nereye götürüldüğünü, başına neler geldiğini hiç bir zaman öğrenemez. Oğlunun bir gün sağ salim eve döneceği hayaliye yaşayan anne, topladığı narları oğlu için ahşap bir sandığa koyar ve yıllarca saklar.

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