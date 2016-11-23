Nar üreticileri ağaçlarını söküyor

MUĞLA’nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde nar üreticileri, yıllardır emek verip yetiştirdiği ağaçlarını, ürünleri gelir getirmediği için sökmeye başladı.

Ortaca ve Dalaman’da nar rekoltesinin yüksek olmasına karşın mahsülünü kilo başına 10 kuruşa bile satamayan üreticiler, maliyetlerini karşılayamayınca, ağaçlarını sökmeye başladı.

Geçen yıl kilosunu 50 ile 75 kuruş arasında değişen fiyatlarla satan üreticiler, bu yıl 25 kuruşa bile alıcı bulamadı. ‘Çatlak nar’ olarak bilinen, meyve suyu fabrikalarının istediği narların ise 10 kuruşa dahi satılamadığını kaydeden nar üreticisi İsmail Milat, dalında kalan ve çatlayan narın birçoğunun çöpe gittiğini anlattı.

İlçede 15 yıldır nar üretimi yapan Milat, 10 kilo nar parasına 1 bardak çay içebildiğini söyledi. Bahçesindeki nar ağaçlarını önce kesip sonra kepçe yardımıyla sökmeye başlayan İsmail Milat, “200 ton nar yetiştiriyorum ama para etmiyor. 1 kilogram narın üreticiye maliyeti 60 kuruş. Ancak mahsülün kilosunu 10 kuruşa bile satamıyoruz. Alan da satan da yok, perişanız. Nasıl mazot alacağız? 10 kuruşla bir bardak çay bile içemiyoruz. 10 kilogram nar satacağız ki bir bardak çay içebilelim. Girdiler çok pahalı. Yapacak bir şey yok, çaresiz şekilde ağaçları sökmek zorunda kaldık. Bu ağaçların hepsine çocuklarımız gibi bakmıştık. Şimdi canlı canlı kesmek çok acı verici. 15 yıllık bu ağaçları kökleyip, yerine buğday, susam, mısır ve hayvanlarımız için yem yetiştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

PAZAR DARALINCA KOOPERATİF KURULDU

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman bölgesinde yaklaşık 80 bin ton nar üretimi yapıldığını hatırlatan Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Rusya ile yaşanan sorunların ihracatı da olumsuz etkilediğini savunan Çöllü, “Suriye ve Irak gibi şu an savaş içinde olan ülkelere de ihracat yapılıyordu. Pazarlar azalınca sıkıntıları önlemek için bölgemizde bir kooperatif kurduk. Kooperatif de yaklaşık 2 bin ton nar aldı. Üreticiler tarafından kurulan kooperatif sayesinde iyi tarım uygulamaları yapılıyor. Bunun da hem üreticiye hem de tüketiciye büyük katkısı var. Ama yine de nar üreticileri zararlarını karşılayamadı. Nar üreticileri bahçeleri söküyor, bu da çok üzücü bir durum” diye konuştu.

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