Nar para etmeyince kuruyemiş oldu

BATI Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM), bu yıl Rusya’nın ihracat yasağı listesinde bulunan narın fiyatının 10 kuruşa kadar düşmesi üzerine, yaklaşık 40 tonluk nardan kuruyemiş, çay, reçel, sos ve meyve suyu üretti.

Türkiye nar üretiminin 4’te 1’inin gerçekleştiği Antalya’da geçen yıl bahçede 1- 1.2 TL’ye satılan narın kilo fiyatı, bu yıl 10 kuruşa kadar düştü. Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı ambargodaki yasaklı meyveler listesinden çıkarılmayan nar, birçok tarlada ağacından dahi toplanamadı.

Antalya ve çevresinde bu yıl yaklaşık 40 ton nar üretimi gerçekleştiren BATEM, narın kilo fiyatı 10 kuruşa kadar düşünce, eldeki ürünü farklı şekilde değerlendirdi. Bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle elde kalan narın çöpe gitmemesi ve değerlendirilmesi açısından, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen ar-ge çalışmaları neticesinde, nara dair çok sayıda ürün üretildi. BATEM bünyesindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar sonunda kuruyemiş olarak kullanılabilecek nar taneleri üretildi.

‘Kurutulmuş nar danesi’ olarak adlandırılan bu çalışmanın yanı sıra, nar içerikli bitkisel çay, meyve suyu, reçel ve sosun yanı sıra, gıda sektöründe kullanılmak üzere nar çekirdeği tozu ile cilt bakımında kullanılacak nar yağı üretildi.

Antalya ve bölgesinde nar üretiminin çok yaygınlaştığına işaret eden BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, bir dönem narın iyi para etmesiyle üreticinin bu üründe yoğunlaştığını ve bu nedenle nar üretiminde ciddi artış olduğunu kaydetti. Fazla üretimin ardından fiyatların önemli oranda düştüğünü belirten Ünlü, BATEM olarak yıllık 100 tona yakın nar üretimi yaparken geçen yıldan itibaren üretimi 50 tona düşürdüklerini açıkladı.

Abdullah Ünlü, “Nar fiyatları bu yıl 10 kuruşa kadar geriledi. Bu yüzden hem elimizdeki narın çöpe gitmemesi ve değerlendirilmesi hem de bu yönde üretici ve endüstriyel faaliyet gösteren özel sektöre yol göstermek açısından nara dair herşeyi yapıyoruz. Nar reçeli ve nar danesini ise piyasada ilk biz ürettik. Nar danesi, çerez gibi tüketilebilen bir ürün. Katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek BATEM satış mağazalarımızda halkımıza sunuyoruz” dedi.

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