İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 16’ncı Yüzyıl’dan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı’nı restore ediyor. Agora bölgesindeki tarihi hamam, yaklaşık 1.2 milyon liralık yenileme çalışmasından sonra temmuz ayında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Yakın zamana kadar hamam işlevi gören, ancak bir süredir virane durumundaki Namazgah Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi, 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarını 2018 yılının Temmuz ayında bitirerek yeniden hamam olarak hizmete açacak. Restorasyon çalışması 1 milyon 140 bin liraya mal olacak.

GÖBEKTAŞI DA VAR KURNA DA

16. yüzyıldan kalan tarihi yapıyı orijinalini koruyarak restore eden Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, Kuzey ve Batı cephesine bitişik durumda olan iki yapıyı, betonerme kaplamaları ve çatıda bulunan beton eklentileri kaldırdı. Yapıyı güçlendirme amaçlı olarak tüm duvarlara hidrolik kireç ve harçlı enjeksiyon yapıldı. Yapının güçsüz olduğu yerlerde duvarlar tekrar örüldü. Kubbe ve kubbe kasnaklarında bulunan çatlaklara tuğla parçacıklı enjeksiyon yapılması işlemeleri tamamlandı. Yapıda değişime uğramış erkek ve kadın kısımları giriş kapıları, soyunmalık kubbelerinde ışık fener leri, ılıklık, sıcak ve halvet mekanları ile kubbelerdeki filgözü camlar ise orijinalliğe uygun olarak yeniden yapılıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında ayrıca, hamamın soyunmalık mekanlarında ahşap bölmeler ve su havuzu oluşturulacak. Göbek taşı ve kurnalar da aslına uygun olarak yenilenecek. Namazgah Hamamı, çevre düzenlemeleri ve tesisat işleri tamamlandıktan sonra özgününe uygun bir yapıda hamam olarak kullanılmaya devam edecek.

İZMİR TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YAPI

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, 16’ncı Yüzyıl’ın izlerini taşıyor. Yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadın ve erkekler kısmından oluşan çifte hamamlar grubundan. Hamamda soyunmalık, ılıklık, halvet bölümleriyle külhan ve ateşlik bölümleri yer alıyor. Namazgah Hamamı, yapının doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.