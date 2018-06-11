Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması’na ev sahipliği yaptı. 150’ye yakın fotoğraf avcısı 200’den fazla kuş türünü ölümsüzleştirdi.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV) düzenlediği, AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’ın koordinatörlüğünü üstlendiği, Nallıhan Belediyesi’nin ev sahipliğindeki yarışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 150 yarışmacı katıldı.

FOTOĞRAFÇILARA ‘RASTGELE’

Açılışta konuşma yapan Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan kuşların silahla değil fotoğraf makinesiyle avlanması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini sürdürdü.

Ceylan, ‘İlkini 1997’de düzenlediğimiz yarışmanın 5.’sini bugün gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı yapmamızdaki amaç avcılığın tüfekle değil fotoğraf makineleriyle yapılmasını sağlamak. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde ciddi bir bilinçlenme oldu. Fotoğraf avcıları ciddi anlamda arttı, buna vesile olmaktan gurur duyuyorum. Nallıhan Ankara’ya en yakın kuş cennetlerinden bir tanesi. Ülkemizde yaşayan 456 kuş türünün yarısına yakını Nallıhan Kuş Cenneti’nde konaklıyor ve ürüyor’ dedi.

Su seviyesinin yanlış ölçüldüğünü belirten Ceylan, ‘Bu su seviyesini arttırmak için çalışmalar yaptık. Sarıyer Barajı’nda elektrik üretimini durdurarak iki ayda su seviyesini arttırdık. Ağustos ayı geçince kavakların ve söğütlerin hava alması için su seviyesini düşüreceğiz. Ayrıca hükümetimiz kuşları ürkütmemek için 2 bin 600 metrelik tünelin inşaatına da devam ediyor.’ ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden Ceylan, ‘Nallıhan’ın tanıtılmasında basın mensupları çok önemli rol oynadı. Buranın koruma altına alınmasıyla beraber tarihi İpek Yolu’nu uyandırdık. Vatandaşlar kuş cennetini görmek için artık Ankara İstanbul güzergahında Nallıhan yolunu kullanıyor. Fotoğraf çekmek için gelen herkese hoş geldiniz diyor ve buranın tanıtılmasında çok büyük emeği olan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’a da ayrıca teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

‘ÖLDÜRMEYELİM ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM’

Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı ve Foto Safari Yarışması Koordinatörü Sanem Arıkan açılışta yaptığı konuşmada ‘Başkent Ankara Meclisi olarak, Ankara’nın kadim medeniyet kültürünü korumak ve doğaya, çevreye duyarlı bir huzur kenti olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Düzenlenen 5. Foto Safari Yarışması’yla amacımız çevre sorunlarına dikkat çekerek, doğal hayatı korumak ve fotoğraf avcılığına özendirmek. Öldürmeyelim ölümsüzleştirelim’ ifadelerinde bulundu.

Yarışmaya ev sahipliği yapan Nallıhan Belediyesi adına konuşan başkan İsmail Öntaş ve Kaymakam Murat Kahraman’da yarışmacılara başarılar dileyerek ‘rastgele’ dedi.

Konuşmaların ardından Nevzat Ceylan’ın deklanşöre basmasıyla yarışma başladı. 2 gün süren etkinliğe çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.

21 Haziran’da seçici kurulun yapacağı değerlendirme ile dereceye giren fotoğraflar belirlenecek ve dereceye girenlere toplam 20 bin TL ödül verilecek.