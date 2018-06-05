Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulmün devam ettiği Myanmar’da ordunun eğitimli kişileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar, Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamalarda, ülkelerindeki askeri operasyonlarda onlarca öğretmenin ve dini liderin sistematik ve yaygın taciz, tutuklama ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Kendisi de bir öğretmen olan Muhammed Haşim, gözleri önünde öğretmen olan ağabeyinin Myanmar askerleri tarafından öldürüldüğünü anlattı.

Askerlerin, ülkedeki şiddet ve baskılara karşı sesini yükseltecek toplum liderlerini ortadan kaldırmak için eğitimli kişileri hedef aldığını belirten Haşim, bunun eski bir taktik olduğunu ifade etti.

Askeri bir lisede bilim ve matematik öğretmeni olan ve çocuklarına ders verdiği asker veliler tarafından tanınan Arakanlı 26 yaşındaki Rahim, Myanmar ordusunun 25 Ağustos saldırılarının ardından askerlerin Maung Nu köyüne gelerek “Öğretmenler nerede?” diye sorduğunu anlattı.

Askerlerin geldiğini görünce kaçtığını söyleyen Rahim, “Yakalansaydım öleceğimi biliyordum. Beni arıyorlardı. Bizi ortadan kaldırmak istiyorlardı çünkü bizler olmadan geri kalan Arakanlı Müslümanlara ne isterlerse yapabileceklerini düşünüyorlardı.” dedi.

– “Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık”

Araştırmacılar, Myanmar’da yaşananları, Holokost dahil diğer soykırımlarla karşılaştırdı.

USC Shoah Vakfı Enstitüsü yöneticilerinden Karen Jungblut, Bangladeş’teki bir kampta verdiği röportajda, “Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık. Önce dini ya da siyasi liderleri yerinden ediyorsun, sonra halkı hedef alıyorsun ve her şeyi daha fazla sıkmaya başlıyorsun.” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yaklaşık 65 sığınmacıyla yapılan görüşmeler sonunda yayımlanan bir raporda, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara ait tarihi, kültürü ve bilgiyi yok etmek için öğretmenleri, dini liderleri ve Arakan toplumunda etkili diğer kişileri hedef aldığı kaydedilmişti.