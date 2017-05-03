Türkiye’de sanatçı olmak için düzgün bir alt yapıya, görgüye ve eğitime ihtiyaç yok. Özellikle piyasa şarkıcılarında. Hani onlara da sanatçı deniyor ya ülkemizde…

Hak etmeyen üzerine alınmasın, zira piyasa şarkıcıları derken, iki tane ritimle ortaya çıkıp milleti hoplatanlardan bahsediyorum.

Müzikal bir yeteneğe veya eğitime ihtiyacı olmayanlardan. Hop eller havaya…

Müzik kabiliyeti olan, kendini müzikal açıdan ortaya koyabilenlere karşı duruşumuz da aynıdır bizim. Arz talep meselesine ise hiç katılmıyorum. Siz halka ne kadar kaliteli müzik sunarsanız, onlar da size aynı şekilde yanıt verirler.

Yıllarca güzelim türkülerimizi, marşlarımızı dinledik ve sevdik. Müzikte kalite dönemleriydi. Özellikle türkülerimizi en yalın hali ile söyledik, dinledik. Sonrasında türküleri arabesk hale getirdik, yine dinledik.

O zaman da halk aynı halktı, bu zaman da aynı. Demem o ki, halka ne kadar kaliteli müzik sunarsanız halkın seviyesini o kaliteye çekersiniz. Yani halk, verdiklerinizle beslenir, gelişir.

Herkese “ozan” diyebilir miyiz? Ya da Her şarkı söyleyen sanatçı mıdır? Bu kavramların altını boşaltmayıp, tam tersi anlam kazandırmamız gerekir. Bakın dünyaca ünlü pop starlarına sanatçı deniyor mu? “Singer” yani “şarkıcı” deniyor. Bizde de öyle denmesi daha doğru olur. Çünkü salt müzikle uğraşana değil, diğerlerinden farklı bir yeteneği olana veya eser üreten kişiye sanatçı denebilir. Her gün radyolarda İngilizce şarkılar dinliyorum ve bazılarının sesini karıştırıyorum. Çünkü o kadar benzer sesler varki piyasada. Amy Winehouse’ı dinleyene kadar herkesi Madonna zannediyordum. Çünkü bana göre aralarında fazla ses ve yorum farkı yoktu. Ama, Amy Winehouse, güçlü bir ses ve yorumla müzik piyasasına bir bomba gibi düşünce, bir sanat eseri gibi sunduğu sesini dinlemeye doyamadım. Erken yaşta gitti, kısa bir dokunuş yaptığı müzik dünyasından.

Özel hayatı bir faciaydı kabul ediyorum ama o kısacık hayatında bize ne kadar güzel şarkılar söyledi hem de muhteşem yorumuyla.

Sonraları Adele gibi farklı ve güçlü sesleri duyunca, onların seslerini sanatçı gibi kullanışını fark edince, sadece “şarkıcı” demek az geldi bana. Daha fazlasını hak ettiklerini düşündüm. En azından ses sanatkarı olduklarını fark etmiştim.

Dolayısıyla başladığım noktaya gelirsek, “her şarkıcıya sanatçı diyemeyiz” diyorum.

Konu müzikten açılmışken, evvelki gün gazetelerde yer alan bir haber dikkatimi çekti. Çok fazla Türkçe pop (sanırım öyle deniyor) dinlemesem de Sıla’yı Kenan Doğulu’nun vokalisti olduğu yıllardan biliyorum. Sonra kendi kanatlarıyla uçtu ve iyi de bir şarkıcı oldu. Sesi ve yorumu güzel. Siyasi ve politik görüşlerini bilemem. Ama Yenikapı meydanına inmedi diye günah keçisi seçilmesini doğru bulmuyorum. Herkesin fikrine saygı göstermemiz gerektiğini hala algılayamıyoruz. Ayrıca “darbeye karşı olduğunu, ama işi şova döndürmek istemediğini” medyada açıkladı. Buna saygı duymak gerekirken en büyük tepkiyi de kendi ile aynı işi yapanlardan aldı. Ben izlemedim ama basın yoluyla küfüre karşı hakaret davası açmış ve kazanmış. Sırf bizimle meydana inmedi diye bir şarkıcıya küfür etmek güzel bir davranış değil. Hoş ben o küfürü de duymadım ama sanıyorum televizyonlarda söylenmiş olduğu için, “basın yoluyla hakaret” suçuna girmiş. Basın yoluyla hakaret, artık suç olarak kabul ediliyor.

Sadede geleyim; demem o ki, Sıla veya bir başkası meydanlara inmez de, öteki iner. Herkes hükümeti veya muhalefeti destekleyebilir. Ya da hiçbiri desteklemez evinde oturur. Madem demokrasi var, buna da saygı duymak gerekir. Hele hele küfür haddi aşan bir meseledir. Bir başkasını toplum önünde hedef göstermeye de girer.

Evvelki gün tüm internet sayfalarında bu haber vardı, ve ben bunları düşünmeden edemedim.

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