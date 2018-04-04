Yıllardır yüzlerce insanın geçtiği Ankara’nın en uğrak mekanlarından biri olan Kuğulu Park’ta sokak sanatçılığı yapan Ata Yıkar, “Müzik duyguların simgesidir. Sokak müzisyenlerine değer verilmeli” dedi.

Yazın gelişiyle birlikte Ankara’da yaşayan vatandaşlar serinlemek için hafta sonu parklarda müzik dinlemeye akın etti. Sıcaklığın giderek artmasından dolayı bunalan insanlar Ankara’nın simgesi olan Kuğulu Park’a giderek hem kuğuları seyrettiler, hem de on üç yıldır Ankara’da sokak müzisyenliği yapan akordeon sanatçısı Ata Yıkar’ı dinleyerek güzel zaman geçirdiler.

Uzun zamandır Ankara Kuğulu Park’ta Sokak müzisyenliğini icra eden Ata Yıkar, “Ankara Kuğulu Park’ta çalmamın başlıca sebebi burayı çok sevmem ve parklarda neden müzik yok sorusuyla başladı her şey. Bundan dolayı da insanlarla aramızda güzel bir diyalog kuruldu. Kısacası bu durum hoşuma gidiyor” dedi.

Yıkar, “Sokak sanatçılığı benim çocukluk hayalimdi. Günümüzde ünlü olmuş belli sanatçılar bile sokak sanatçılığından doğmuştur. Benim ise amacım böyle şöhret olmak değil, insanlara belli bir şeyler sunmak, sokak ve parkları canlı tutmak ”

Neden parklarda müzik yok sorusu aklına geldiği zamanki durumunu anlatan Yıkar,” Su sesi

var, kuş sesi var, insan sesi var ve neden müzik sesi de olmasın diye düşünerek doğaçlama bir şekilde başladım. Şunu da belirtmek isterim ki Ankara’da ciddi anlamda sokak müzisyenliğini ben başlattım. Bunu da övünmek için söylemiyorum, buraya Muğla’dan geldiğim zaman müzik olmaması bana çok ilginç geldi. İlk olarak Kızılay ve daha sonra Tunalı gibi birçok yerde çalmaya başladım” diyerek parklarda çalmanın önemini anlattı.

SOKAK MÜZİSYENLİĞİ BİR MESLEK

Yıkar,” Sokak müzisyenliğinin nasıl olması gerektiği ya da nasıl bir konseptte sunulması gerektiği hala muamma. Bana göre bir meslek sokak müzisyenliği bundan dolayı da sahip çıkılması gerekir. Sokak müzisyenliği kaldırama geçip de yarım saat ya da bir saat çalmak değildir. Bizler şehrin güzide yerlerinde çoğalmak ve dernekleşmek istiyoruz. Fakat genç arkadaşlar bizleri anlamak istemiyorlar” dedi.

Kültür Bakanlığı’nın sokak müzisyenleri için bir çalışma yapmadığına da değinen Yıkar, Bakanlığın gündemlerine sokak müzisyenlerini almadıklarını fakat bu konunun el birliğiyle çözülebileceğini vurguladı.

Yıkar, “Her geçen gün insanlar tarafından beğeni daha da artıyor. Ben burada yeri geldiğin de marşta çalıyorum, çocuk müziği de, insanlarda memnun oluyor bu durumdan. Çünkü insanlarda gerçekten müzik kulağı var. Kaliteli bir şeyler gördükleri zaman sanatçıya sahip çıkıyorlar ”

Sokakta müzik yapan adam müziği bilmediği için değil, özgürlüğü sevdiği için sokakta yapıyor diyen Yıkar, “Avrupaya gittiğiniz zaman bunu gerçekten anlayabilirsiniz. Bizler özgür olduğumuz için sokaklarda çalıyoruz. Bizim ricamız canlı müziklerin yapılacağı parklar yapılsın. Bizler yaz, kış çalıyoruz ve birileri tarafından görülmesini istiyoruz” dedi.

Son olarak müziğin evrensel olduğunu belirten Yıkar, “Müzik duyguların simgesidir. Sokak müzisyenlerine değer verilmeli ve müzisyenlere değer veren toplumların kavga etmediklerini görüyoruz. En önemliside müzik ötekileştirilmemeli” ifadelerinde bulundu.