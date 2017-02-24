Bursa’nın merkez Osmangazi Belediyesi, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar’ı vefatının ikinci yıl dönümünde düzenleyeceği konser ile anıyor.

‘Cumhuriyetin Divası’ olarak da bilinen, Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918’de Bursa’da dünyaya geldi. Sanat hayatında 500 plak ve albüm yaparak önemli bir başarıya imza atan Senar, 8 Şubat 2015’te 96 yaşında hayatını kaybetti. Türk Sanat Müziği’nin en önemli isimlerinden olan Müzeyyen Senar’ı unutmayan Osmangazi Belediyesi, ünlü sanatçıyı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gece ile anacak.

26 Şubat Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Müzeyyen Senar’ı Anma Gecesi’nde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Zekai Tunca, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü ve Ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Keman ve Ses Sanatçısı Canan Sezgin Geylan ve İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Yahya Geylan, en güzel Türk Sanat Müziği şarkılarını Müzeyyen Senar için seslendirecek.

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