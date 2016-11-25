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Müzeler ziyaretçi bekliyor

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IZMIR'DE KRUVAZILER TURLARIN BITMESI MUZE VE OREN YERLERINI VURDU. TARIHI MEKANLAR ZIYARETCIYE HASRET KALDI. ESKI YILLARDA AGORA'YI KALABALIK TURIST GRUPLARI ZIYARET EDIYORDU. (FOTOGRAF DHA IZMIR) (ARSIV)

İZMİR’deki müzeler, özellikle kruvaziyer turlarla kente turist getiren gemilerin artık gelmemesi nedeniyle, az sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Turizmde yaşanın sıkıntı, binlerce yıllık bir geçmişe sahip İzmir’in tarihi hazinelerinin sergilendiği müzeleri de vurdu. Türkiye ve çevresinde yaşananlar nedeniyle lüks gemilerle kente binlerce turist getiren kruvaziyer turların iptal edilmesi, eskiden girişinde kuyruk oluşan müzeleri ziyaretçi bekler hale getirdi. En fazla yabancı ziyaretçinin geldiği Kültürpark içindeki İzmir Tarih ve Sanat Müzesi ile Agora ören yeri de bu durumdan nasibini aldı. Gelirleri de büyük ölçüde düşen müzelerin bomboş hali üzdü.

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