Müze Kent Milas. Şairin “Sen ne güzel bulursun, gezsen Anadolu’yu…” sözünde yansıttığı gerçekleri görmek için, tarihle doğanın kucaklaştığı gezip görülecek yerdir.

Merkezi ve çevresiyle Antik Çağın en güzel eserlerini bağrında koruyan müze kent Milas’tır.

Müze Kent Milas.Doğal güzelliklerine değer katan tarihi geçmişi ve zengin kültür değerleri ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşır.

Antik dönemde Zeus Labrandos Festivali’nin geçtiği güzergâh üzerinde kentin kuzey kapısına MS. 2.yüzyılda yapılan Baltalı Kapı, motifleri ve mimari bezemeleri ile ayakta kalmıştır.

KEMERLER

Antik çağda Milas’a su taşıyan ve taş işçiliğinin en güzel örneğini simgeleyen kemerler görülmeye değer olup, zamanımıza yol göstermektedir.

Roma döneminde Menentse adına dikilen “onur sütünü”, antik Milas’ın en seçkin tarihi eseri olarak değerlendirilmekte.

Antik dünyanın yedi harikasından birisi olan ve MS. 2.yüzyılda harika bir taş işçiliği eseri olarak sanat tarihinde yerini koruyan Halikamassos Mausoleionu’nun Roma dönemi kopyası mezar anıtıdır.

GÜMÜŞKESEN

Karia Kralı Hekatomnos’a ait olan Gümüşkesen Mezar Anıtı 2400 yıllık olup, dört tarafı yüksek kabartma heykellerle süslenmiş sanat şaheseri olarak tanımlanmaktadır.

Anadolu’da 100 yılın en seçkin arkeolojik buluşu olarak değerlendirilmektedir.

5 bin yılı aşan tarihi geçmişi ile “Uygarlıklar Merkezi” olarak anılan, Karia uygarlığına başkentlik yapmış, çeşitli kavimleri bağrında taşımışTIR.

Menteşe Beyliği’ne merkez olmuş, Iassos, Keremos, Herakleıa – Latmos, Euromos gibi dünya harikası antik kalıntılara ve çağdaş gelişmelere sahne olan dünyanın tarih ve kültür kalbi Mylasa-Milas’ı görmek, mutluluktur.

ÇÖLLÜOĞLU HAN

Abdülaziz Ağa tarafından 1719-20 yıllarında yaptırılan “Çöllüoğlu Hanı, kentin merkezinde, bölgede eski ticari hayata yön veren zanaatkârları içeresinde barındıran tarihi arasta içerisinde yer almaktadır.

Milas’ın güzide sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan,1919 yılında Milas Kaymakamı olarak görev yapan Fevzi Beler’in Rodos’a yaptığı ziyarette beğendiği evlerin ustalarını Milas’a davet ederek yaptırdığı ve halk arasında “Macar Evleri” olarak anılan dik çatıları, ahşap ve taş işçiliği ile kent merkezine renk katmakta.

Tarihi binalarda Arkeolojik eserleri ve ayrıcı ünlü halı ve kilimleri sergileyen kilim müzesi ve Milas’ta doğan ünlü karikatürist Turhan Selçuk adına tarihi bir konakta açılan “Karikatürlü

Ev” müzesi görülmeye değer.

Tarihi ve doğal dokusu yanında, organik ürünleri, geleneksel el sanatları, ünlü halıları, deve güreşleri, kolay olan kara, deniz ve hava ulaşımı, maden yatakları, “Kutsal yol-Labranda’ya” sahip inanç merkezi, uyku vadisi ve dağlarından bal, ovalarından zeytinyağı akan bereket ve bolluk diyarı Milas,

Ülkemizin her yanında görülen uygarlık merkezlerinin en çok görülmesi gereken açık hava müzesi nitelikleri ile Milas,12 ay boyunca, yerli yabancı turistlerin akınına uğramakta. Milas’taki zenginlikleri görmek mutluluktur.