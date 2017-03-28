İlk Çocuk Müzesi 23 Nisan'da Açılıyor

“Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi” kapılarını ilk kez medyaya açtı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “bu müze Yenimahalleli çocukların ilgi odağı olacak. Eğitim, bilim, kültür, sanat gibi alanlara önem vermeyen toplumlar kalkınamaz. Bu müzeyle amacımız, çocuklarımız hem eğlensin hem de eğitimlerini görebilsin bilimle, sanatla iç içe olsunlar” diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi olarak insanı ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını, her projeye insan bunun neresinde anlayışı ile baktıklarını ifade eden Başkan Yaşar, “Ülkemizde ve dünyamızda savaş, terör, şiddet gibi istenmeyen olgular artarak sürmekte. İnsanlık, insan olma değerlerini yitirmekte. Bu tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de böyle” dedi.

“Kaybettiğimiz değerlere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına, belediye olarak tüm ülkeye ilham vermesi adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumların gelişmeleri, sanayileşmesi, mutlu bireylerin var olması ülkenin eğitim düzeyi ile doğrudan ilişkili” şekilde konuşan Başkan Yaşar şunları söyledi:

“Bizler toplumsal gelişme, birey gelişimi yönünde katkı sunan bir okul dışı öğrenme sahası hazırladık. Aile-okul-çocuk üçgenini burada kurduk. Eğitimde ilerlemeyen, kültür sanatta gelişemeyen hiçbir toplumda, huzur ve mutluluk olamamaktadır. Biz daha huzurlu, daha mutlu daha farkında bir toplum olma hayaliyle yola çıkıyoruz”

Türkiye’de eğitim sisteminin alarm verdiğini de kaydeden Yaşar, “Ezbere dayanan, öğrenmeyi, deneyim etmeyi öğrencilere veremeyen bir sistem. Bu durumu yakından takip ettik ve Üniversitelerle, uzman kadrolarla iş birliği yaptık” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sözlerini şöyle tamamladı, “Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için deneyim odaklı müze ve bilim merkezlerini inceledik ve gördük ki böyle bir sahayı Türkiye’de ilk kez uygulamamız gerekli ve bunu başardık.

Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi’nde sona gelindi. Açılış için gün sayan müze, Yenimahalleli çocukların ilgi odağı olacak. Çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlayacak müzede, hayal güçleri ve yaratıcılıkları gelişecek” ifadelerini kullandı.”

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, “Bu merkez okuldaki öğrenmeleri destekleyeceği gibi çocukların birebir deneyim yaşayabileceği, doğrudan temas edebileceği bir yer oldu. Çocuklara çok güzel destek olacağına inanıyorum. Çünkü değerlerin bir müze içerisinde hayata geçirilmesi, müzedeki etkinlikler aracılığıyla farkındalığının yaratılması bir ilk” diye konuştu.

“İnsanın kurtuluşu ancak bilim ve sanatla gerçekleşecek”

Başkan Yaşar’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Müzecilik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan da “Buradaki hiçbir nesne yalızca seyredilmek için buraya yerleştirilmedi. Bütün nesneler aynı zamanda oynamak ve oradan yeni çıkarımlar elde etmek için yerleştirildi. Şunu artık biliyoruz ki insanın kurtuluşu ancak bilim ve sanatla gerçekleşecektir” dedi.

“Değerler, edinilen becerilerdir”

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Artar ise “Evrensel değerler bütün insanalar için çok önemli olan değerlerdir. Ancak bu değerleri hiçbir şekilde öğretemiyoruz. Değerler, edinilen becerilerdir. Yaşamın içinde deneyimleyerek yaparak yaşayarak edinilen becerilerdir. O yüzden burada planlanan her değer alanı bir etkinlikle, aktiviteyle çocuğun o değeri kazanmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından ev sahibi Yaşar, basın mensuplarına müzeyi gezdirerek her bir bölümde detaylı bilgiler sundu. Yenimahalle’nin kreşlerinden gelen minikler de müzenin ilk ziyaretçileri oldu. Başkan Yaşar ile müzeyi gezen çocukların merak ve heyecanları gözlerden kaçmadı.

Müzede yok yok

Müzede, çocukların araştıran, sorgulayan bireyler olmaları amacıyla bilimsel çalışmaların sergileneceği ses ve ışık deney atölyesi, yenilenebilir enerji atölyesi, kuvvete mekanik deney atölyesi ile bilim sınıfları bulunuyor. Evrensel insani değerlerin çocuklara aşılanması amacıyla da saygı ve çevre sergisi, yardımseverlik ve vahşi yaşam sergisi, doğruluk ve Pinokyo sergisi, sevgi ve veteriner kliniği sergisi yer alıyor. Engelli ziyaretçilerin de kullanımına uygun olarak yapılan müzede, ayrıca ilkyardım odası da bulunuyor.

Çocuklar için eğitici oyuncaklar

Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi içerisinde bir de oyuncak mağazası yer alacak. Ziyaretçilerin eğitici –öğretici oyuncakları görebilmeleri ve dilerlerse alabilmeleri için planlanan oyuncak satış noktası yaklaşık 105 metrekare alana sahip olacak. Eğlenceli tasarımıyla çocukların dikkatlerini çekecek alan, zihin çalıştırıcı ve eğitici oyuncaklar ile fen ve doğa temalı oyuncakları satın alma imkanı sağlayacak.

Açılışa katılanlar

Ankara-Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin alt katında bin 600 metrekare alanda hizmet verecek olan merkezin tanıtım toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra proje ortağı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Müzecilik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Artar. CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir katıldı.

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