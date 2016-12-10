Mutluluk veren duvarlar

İZMİR Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde teknik atölyede görev yapan, asıl mesleği heykeltıraşlık, ressamsıl ve resim öğretmenliği olan Dilek Çağlayan, kentteki Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerinin duvarlarını renklendiriyor.

Son olarak Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Klinikleri ve dış cephe duvarlarını renkli görsellerle donatan Ressam Dilek Çağlayan,

“Daha önce öğretmenlik de yaptım, ulusal ve uluslararası birçok festival ve etkinliklere de katıldım. Ancak bir İzmir seyahatinde İzmir’in büyüsüne kapılıp yerleşme kararı aldım. İzmir hayatım 2009 yılında Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde işe girmemle başladı. İşe girdikten yaklaşık bir yıl sonra hastanenin 100. yıl kutlamaları bünyesinde sergi açtım. Resimleme çalışmalarıma dönemin başhekimi Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu’nun hurdaya ayrılan bir el arabasını geri dönüşüme kazandırmak amacıyla yapmış olduğum işlemeleri fark etmesiyle başladı. Daha sonraki süreçlerde Başhekimimizin teşvikiyle daha geniş alanlara yayıldı. Şu an Kuzey Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerinde Genel Sekreterimiz ve hastane yöneticilerinin de desteği ile çalışmalarıma devam ediyorum. Gerek personel, gerek hasta ve yakınlarından olumlu geri dönüşler alıyorum”

dedi.

Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetici/Başhekimi Dt. Ayşe Yıldızhan Altınışık da Dilek Çağlayan ve ekibinin merkezlerinin duvarlarını boyama işlemi bittikten sonra hastaları gözlemlediklerini, önce uzaktan bir süre bakakaldıklarını sonrasında gülümsediklerini anlattı. Hastalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Altınışık, “Birçok kişinin dişçi ve dişçi koltuğuna karşı fobisi vardır. Bize, ‘Hep korkarak geliyorduk. Şimdi geldiğimizde bir süre duvarlara bakıyoruz, sonra giriyoruz. Çünkü resimler bizi gülümsetiyor ve mutluluk veriyor’ dediler. Çocuk kliniklerinin resimleri için önce çocuk hastalarımıza sorduk, en çok burada hangi çizgi karakterlerini görmek isterler diye. Çocuklarımız Küçük Prens ve balonları görmek istediler. Onların isteği doğrultusunda resimler yapıldı. Desteklerinden dolayı Genel Sekreterliğimize, Ressam Dilek Hanım ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmir Kuzey KHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu da

“Amacımız hastaneleri soğuk ve gri atmosferinden bir nebze uzaklaştırmak, görsellerde etkili olan renklerin insanlar üzerindeki pozitif enerjisini kullanmaktı. Dilek Hanım’ın sağlık tesislerimizde yapmış olduğu çalışmalarının çocuk ve yetişkin hastalarımız üzerindeki olumlu pozitif etkileri bizleri son derece mutlu etmektedir. Tüm tesislerimizde elimizden geldiği kadar ve talepler doğrultusunda yaygınlaştırmak istiyoruz”

dedi.

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