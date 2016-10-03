Mutluluk Çankaya’ya çok yakışıyor

Yeni döneme başlayan Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocukların heyecanına, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu.

Yaşamkent Mutluluk Kreşi’ne yeni başlayan ve devam eden çocuklarla bir araya gelen Taşdelen, Çankaya Belediyesi’nin okulöncesi eğitim birimlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.

Çankaya Belediyesi kreşlerinden birisi olan Yaşamkent’te bulunan Mutluluk Kreşine başlayan çocuklara hoş geldiniz partisi düzenlendi. Ailelerinden ilk defa ayrılan ve yeni bir ortama giren çocuklar, öğretmenlerinin hazırladığı etkinliklerle doyasıya eğlenirken, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de çocuklara eşlik etti.

ZAFERTEPE KREŞİ ARALIK’TA AÇILIYOR

Çocukları okulöncesi eğitimlerinin ilk günlerinde yalnız bırakmayan Taşdelen, daha çok sayıda çocuğun Çankaya Belediyesi kreşlerinden faydalanması için kreş sayısını artıracaklarını söyledi. Aralık ayında Zafertepe Kreşini hizmete sunacaklarını kaydeden Taşdelen, Ekim ve Kasım aylarında da Yıldızevler Mahallesinde ve Ata Mahallesinde iki kreşin temelini atacaklarını belirtti.

Öğretmenlerinin sergilediği tiyatro müzikal oyununu büyük bir keyifle izleyen minikler, Barış Manço kılığına giren öğretmenlerinin performansına alkışlarıyla tempo tuttular. Bol bol dans edip gönüllerince eğlenen çocuklar, partinin sonunda balonlarla oynadılar.

Çocukların bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çocukların dansına alkışlarıyla katılırken kreş yöneticileriyle birlikte kreşi gezdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...