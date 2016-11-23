Mutluluğu “huzurevi”nde buldular

Niğde’de bekarlığın sultanlık olmadığını düşünerek yeni bir hayat kurmaya karar veren 79 yaşındaki Yaşar Doğan, 68 yaşındaki Havvana Yurdakul ile huzurevinde hayatını birleştirdi.

Bor Ahmet Kuddisi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezine 1,5 yıl önce yerleşen Doğan, burada kalan Havvana Yurdakul ile tanıştı ve arkadaş oldu. Bir süre sonra Yurkadul ile evlenmek isteyen Doğan, 45 yıl önce eşini kaybeden Yurdakul’u nikah masasına oturtmak için uzun süre uğraştı.

Çocuklarının rızasını alan Yurdakul, Doğan’ın evlilik teklifini kabul etti. Çift, huzurevi yetkililerinin himayesinde Niğde Belediyesinde nikahlarını kıydırdı.

İkinci baharlarına adım atan çift, huzurevinin konferans salonunda düzenlenen kına gecesi ve düğün töreninde şarkılar eşliğinde dans ederek yaşamlarını birleştirdi.

“Dünya benim oldu sandım”

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Huzurevinde kalmak isteyenlere çekinmemeleri tavsiyesinde bulunan Doğan, “Abdestli, namazlıydı, onun için sevdim. Kendisi ‘Ben sana bakamam, hizmet edemem’ dedi. ‘Yemeği ben yaparım, pişiririm sen karışma’ dedim. Bekarlık sultanlık derler ama 80 yaşından sonra sultanlık olur mu? Merhaba etmeye, birbirine derdini dökmeye, akşam olunca konuşarak vakit geçirecek bir eş olmalı.” dedi.

Doğan, 1,5 yıldır tek odada kaldığını belirterek, “Dört duvar bana bakar, ben de duvara bakardım. Havvana’ya evlenme teklifi ettim, olumlu cevap aldım, dünya benim oldu sandım. Cenab-ı Allah devletimize, huzurevimize daha da iyilik versin. Oğlundan, kızından memnun olmayanlar huzurevine gelsin, hiç çekinmesin.” diye konuştu.

“Kendimi 25 yaşında gibi hissettim”

Havvana Yurdakul da eşinden çok memnun olduğunu, evlendiği için kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, “Burada çok iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin. Yaşar’ı aldım daha iyi, daha mutlu oldum.” dedi.

İlk eşini 45 yıl önce kaybeden Yurdakul, 5 ay önce huzur evine yerleştiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Ot kaynatmak için ne çaydanlığım vardı, ne ocağım var. Buradaki birinden emanet elektrikli ocak istedim, 3 gün kullandım geri istedi. Yaşar’dan istedim, ‘Bende ocak var, görevliyle göndereyim’ dedi. ‘Allah razı olsun’ dedim, görevliyle ocağı gönderdi. Aradan 3-5 gün geçti, ‘Benimle evlenir misin?’ dedi. 2 ay konuştuk, evlenmeye karar verdik. Telefonla arardı, ‘Havvana şu saatte sen de dışarı çık’ derdi gezme bahanesiyle köşede buluşurduk. Burada bize düğün yaptılar. Dans ettik, oynadık. Gelinlik giymedim ama elbise giydim. Kendimi 25 yaşında gibi hissettim.”

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