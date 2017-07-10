Endişe dolu başlayan ama giderek rahatladığım ve sonunda mutlu olduğum bir Pazar günü geçirdim…

Adalet Yürüyüşü’nün finali vardı ve son zamanlarda sık görülen türden bir müdahaleden korkuyordum… Dünyanın gözünün Maltepe’ye dikilmiş olmasına rağmen, “acaba bir çılgınlık olabilir mi?” sorusunu içimi kemiriyordu…

Kılıçdaroğlu’nun konuşması bitip miting sona erdiğinde, “iyi ki burası Ankara değil” dedim… Eğer olsaydı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yolları kamyonlarla kapatıp engellerdi her halde…

Tam da bu sırada Melih Gökçek attı kendi kendini ortaya ve “mitingine katılımın az olduğunu” savunan paylamlar yaptı sosyal medyada… Ona göre miting alanı sadece 82 bin 500 kişi alabilirdi… Bu sonuca alanın yüz ölçümüne dayanarak vardığını da iddia ediyordu Gökçek…

O’nun bu çıkışı, İstanbul Valiliğine de ilham verdi anlaşıldığı kadarıyla… Valilik “Miting alanında yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır” içerikli bir açıklama yaptı…

Rakam Melih Gökçek’in iddiasının iki katıydı gerçi ama, asıl sürpriz Hükümete yakın yayın organlarının “Cumhurbaşkanı’nın 3 Ağustos 2014’te aynı alanda yaptığı mitinge 2,5 milyon vatandaşın katıldığını” yazmış olmasında gizliydi…

…Ve Polis mitinge 1,6 milyon vatandaşın katıldığını açıkladı…

İstanbul Maltepe’deki “kapasitesini yorumlayanın keyfine göre değiştirebilen” o alanın bir benzeri olamaz herhalde…

Ama Dünya kapasiteyi boş verdi… İngiliz Reuters, Amerikan Associated Press ve Fransız AFP gibi saygın haber ajansları gelişmeleri abonelerine servis etti… BBC, CNN, New York Times, Washington Post, Sputnik, France 24, Al Jazeera, Spiegel Online ve Deutsche Welle’nin de aralarında bulunduğu yayın kuruluşları da, Türkiye’deki “Adalet Arayışı”nı tüm dünyaya duyurdu…

Reuters’in haberi “Türkiye’deki darbe sonrası baskıya karşı dev bir kalabalık İstanbul’da toplandı” başlığıyla geçmişti ve “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisi AKP tarafından girişilen ve yaklaşık bir yıl süren darbe sonrası baskılara karşı şimdiye kadarki en büyük protesto gösterisine dönüştüğünü” anlatıyordu…

Adalet Yürüyüşü’nün “yürümek” kısmı böylece bitti… Ama onu mecburi hale getiren olumsuzluklar duruyor hala…

Adalet arayışında olanlar, artık Ankara Güvenpark’takinden çok daha fazla güvende hissediyor kendilerini… Çoğaldılar, güçlendiler, devam edecekler..!