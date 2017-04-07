CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Türkiye’de güçlü Meclis, güçlü parlamento, güçlü demokrasinin olduğu, başkanlığın, tek adamlığın, hızlı ve yanlış kararın ülkemizin kapısından giremediği mutlu bir Türkiye’ye inanıyoruz. Herkesi 16 Nisan’da böyle bir ülke için ‘Hayır’ demeye davet ediyoruz.” dedi.

Özel, Eskişehir Merkez Tepebaşı İlçe Belediyesi tarafından Aşağısöğütönü Mahallesi’nde yaşlılar için oluşturulan Deneyimli Kafe’nin açılışında yaptığı konuşmada, 16 Nisan’da anayasa değişikliği için halk oylaması yapılacağını anımsattı.

Siyaset yapma, partiyi konuşma günü olmadığını belirten Özel, “Mesele memleket meselesidir. 16 Nisan’da Türkiye, atalarımızın, dedelerimizin Atatürk ile beraber bir saraydan, bir kişiden, bir zümreden alıp halka, millete yani Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği yetkiyi tekrar bir saraya gitsin mi, gitmesin mi kararını verecek. Ülkeyi, hep beraber, ortak akılla barış, sulh içinde mi yönetelim, yoksa bir kişi hızlı aldığı, tek başına aldığı kararlarla mı yönetsin?” diye konuştu.

Özel, bu sabah televizyonu açtığında yüreğinin ağzına geldiğini aktararak, ABD’nin Suriye’yi vurduğunu bildirdi. Bugün bu noktaya bölgeyi ve dünyayı birçok nedenin getirdiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

“Suriye’nin uzun süredir Esad’ın kendi halkına karşı yaptığı zulüm… Orada ABD’nin ve Rusya’nın planları… Bir kaç gün önce kabul edilmesi mümkün olmayan bin insanlık suçuyla yapılan kimyasal saldırı, ardından ABD’nin aniden vermiş olduğu bir karşılık. Bir anda acaba bir tarafta ABD, bir tarafta Rusya, ‘Bir 3. Dünya Savaşı’nın fitili mi ateşleniyor’ diye herkes korkuyor. Bu sabah bize bu korkuyu yaşatan, üç ülkenin başında tek adam gibi davranan başkanların olmasıdır. Bir yerde Trump, kararları hızla tek başına alıyor ve felaket yaratabilir. Öbür tarafta Putin var. O ondan beter. Diğer tarafta Esad, o da başkan, o da bütün yetkileri tek başına kullanıyor. Hızlı karar veriyor. Allah bu bölgeyi bir dördüncü başkandan korusun.”

Özel, herkesin kardeşçe yaşayacağı, annelerin gözyaşı dökemeyeceği, evlatların, kınalı kuzuların askere elinde kınayla gidip, al bayraklara sarılıp, dönmeyeceği bir Türkiye ve dünya hayal ettiklerini vurguladı.

Annelerin gözyaşının renginin olmadığını ifade eden Özel, “Bu emekçilerin alın terinin rengi yoktur. Anaların gözyaşının durduğu, anaların sadece evlatlarının, torunlarının mürüvvetlerinde sevinçten gözyaşı döktükleri, emekçilerin emeklerinin karşılığını tam ve eksiksiz aldıkları, Türkiye’deki kimsenin ötekileştirmediği, ötekinin olmadığı, bir helalleşmenin yaşandığı, kutuplaşma yerine kucaklaşmanın yaşandığı, Atatürk’ün bize hedefe gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinde olduğu gibi Türkiye’de de güçlü Meclis, güçlü parlamento, güçlü demokrasinin olduğu, başkanlığın, tek adamlığın, hızlı ve yanlış kararın ülkemizin kapısından giremediği mutlu bir Türkiye’ye inanıyoruz. Herkesi 16 Nisan’da böyle bir ülke için ‘Hayır’ demeye davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

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