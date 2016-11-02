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Musul’da Kurtarılan Bölgeler İçin Önlem

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Musul'da Kurtarılan Bölgeler İçin Önlem
Musul'da Kurtarılan Bölgeler İçin Önlem

Irak İçişleri Bakanlığı, kentinin kurtarılan bölgeleri için kontrol amacıyla hazırlık yapıldığını bu çerçevede polis karakollarının yeniden açıldığını, sivil savunma merkezleri kurulduğunu bildirdi.

Iraqinews’a göre, Bakanlık Sözcüsü General Saad Moen “İçişleri Bakanlığı, Musul’un geri alınan mahallelerinin sorumluluğunu üstlenecek” derken “Polis güçlerinin Kayyarah, Şura, Hamam El Alil, Hamdaniya ve Bartella’da polis karakollarının yeniden açıldığını, kurtarılan bölgeler sivillerine insani yardımın da sağlandığını ifade etti.

Federal polis güçlerinin önemli zaferler elde ettiklerini belirten sözcü, bu çerçevede polisin şimdiye kadar 65 köyünü kurtardığını vurguladı.

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