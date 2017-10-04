MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Barzani yanlıştan dönsün. 81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde kimse duramaz” şeklindeki sözleri dehşet vericidir.

Bahçeli açıkça ordumuzun Kuzey Irak’a girip Kerkük ve Musul’u işgal etmesini ve buraları Türkiye toprağına katmasını istemektedir.

Dünya politikasından da, Ortadoğu’nun gerçeklerinden de uzak bir yaklaşımdır bu.

Türkiye’nin bugün yapacağı en doğru hareket fetih seferlerine çıkmak değil, sınırlarını en iyi biçimde korumaktır.

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MHP Genel Merkezi’nin internet sitesinde Bahçeli’nin özgeçmişine baktım.

Askerliğini yapıp yapmadığına dair herhangi bir kayıt yoktu.

Belki oraya yazmayı unutmuşlardır diye düşündüm.

Şayet askerliğini yaptıysa en fazla yedek subay rütbesi taşımıştır.

Böyle bir askeri bilgiyle süper devletleri ayağa kaldıracak, Ortadoğu’da belki de 10 ülkeyi üzerimize saldırtacak bir müdahaleyi nasıl düşünebilir Bahçeli?

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Savaş televizyon dizilerinde gördüklerimizden farklıdır.

Kandır, acıdır, gözyaşıdır.

Bahçeli Kerkük ve Musul’u almayı çok istiyorsa görev için Mehmetçik’i işaret etmemeli, kendisi gitmelidir.

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Bahçeli’nin sözleri içinde bulunduğumuz şu kritik dönemde Türkiye’nin aleyhine kullanılacaktır.

Kuzey Irak Yerel Yönetim Lideri Barzani, dünyaya dönüp, “İşte gördünüz, Türkiye’nin derdi referandumu bahane ederek Kerkük ve Musul’u işgal etmektir” diyecektir.

Irak merkezi yönetimi bu sözlerden işkillenecek, İran, “Bu talep de nereden çıktı” diye soracaktır.

ABD ve Rusya’nın da, dünyanın en zengin petrol kaynaklarının olduğu Kerkük ve Musul ‘u bırakınız fethetmemize, üzerinde hayal kurmamıza bile tahammülü yoktur.

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Şu günlerde Dışişleri’nden bir yetkili çıkıp, Türkiye’nin Kerkük ve Musul’da kalıcı bir barış arzu ettiğini, ancak oraları işgal etmek gibi bir düşüncesinin kesinlikle olmadığını açıklamalıdır.