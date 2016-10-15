Musul savaşı başladı Musul’un DEAŞ terör örgütünden kurtarılması için Amerikan ordusunun beklenen saldırısını topçu kuvvetlerinin atışları ile başladı ve DEAŞ hedefleri imhası için harekatın devam ettiği açıklandı.

Uluslararası haber ajansları ve haber televizyonları Başika bölgesinde karargahları bulunan Amerika’nın ilk kez DEAŞ hedeflerini yoğun topçu ateşi aldığını açıklıyor.

Amerika bir süre önce Türkiye’nin bulunduğu Başika bölgesine topçu birliklerini sevk etmişti. Amerika koalisyon güçleri ile birlikte DEAŞ’a karşı havadan yaptığı saldırılardan sonra saatler önce de topçu ateşleri ile Musul ve çevresinde bulunan DEAŞ hedeflerine saldırdı ve Musul savaşı başladı

MUSUL HAVADAN DA VURULUYOR

Karadan yapılan Amerikan topçu ateşinden dakikalar sonra da Amerikan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da Musul kenti etrafında mevzilenen DEAŞ militanlarının kamplarını vurmaya başladı.

DEAŞ militanları ise uçakların ve topçuların ateş menzilini şaşırtmak için Musul’un etrafında açtıkları hendeklere petrol dökerek ateşe veriyorlar.

Amerikan birlikleri de Türk Askeri Karargahının bulunduğu Başika’daki üslerinde yoğun bir topçu ateşi sürdürüyorlar.

Musul savaşı başladı hedef DEAŞ ve koalisyon ülkelerinin karargahları Musul’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Koalisyon ülkeleri de az önce savaş uçakları ile Musul’daki DEAŞ mevzilerini ateş altına almaya başladılar.

ÖSO VE TSK’DA DABIK’A SALDIRI BAŞLATTI

Amerikan kuvvetlerinin Musul’a başlattığı topçu ateşi ve hava saldırıları ile eş zamanlı olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk ordusunun topçuları da Dabık’a saldırmaya başladı.

Dabık’da bulunan DEAŞ militanları yoğun topçu ateşi altına alınırken, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da bu büyük askeri harekata destek veriyorlar. Amerikan topçu birliklerinin atışları ile Musul savaşı başladı

ÖSO’nun yanı sıra Türk askeri tarafından eğitilen Ninova Bekçileri adlı yerel güçler de Dabık harekatına katılıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatının hedefini, “Dabık’a ilerliyoruz ve orada 5 bin kilometrekarelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge olarak ilan edeceğiz” dedi.

DEAŞ için Dabık köyü, büyük öneme sahip. Örgüt, yapacağı savaşla Dabık’ta Kıyamet kopacağına dini olarak inanıyor.

DEAŞ’ın yeni askeri cephesini Soran ve Bab’da yaptığı ve buralara önemli militan yerleştirdiği biliniyor.

1.500 DEAŞ SAVAŞÇISI

Terör örgütü DEAŞ için önemli olan Dabık mevzilerinde köyü elinde tutan yaklaşık bin 500 terörist olduğu tahmin ediliyor.

Dabık’ta cehennem savaşı yaşanacak açıklaması yapan DEAŞ Hilafet Birliği adı verdiği büyük bir grup militanını köye yerleştirmişti.

FIRAT KALKANI 53’ÜNCÜ GÜN

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada 53. Gün hakkında Fırat Kalkanı açıklaması yapıldı.

Açıklama aynen şöyle:

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatıldı.

“FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

15 Ekim 2016 günü saat 07.00’ye

kadar meydana gelen gelişmeler:

Suriye sınır hattında, gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Azaz – Rai – Cerablus hattında halen kontrol edilen bölgede yapılmaktadır.

Bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkabilecek fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edilmiştir.

Muhalif unsurların Rai doğusundaki Taşlıhüyük meskûn mahallinin geri alınması maksadıyla başlattığı taarruzda, DEAŞ TÖ’nün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamamıştır.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 Muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 134 meskûn mahalde (yaklaşık 1.110 km²) güvenliği artırıcı önlemler sürdürülmektedir.

ÖSO DESTEĞİ

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 80 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş ve belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Mirkane, Taşlıhüyük ve Tileli’de bulunan 2 karargah binası, silah mevzii olarak kullanılan 3 bina ve muhtelif korugan tipi hedefler imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından; Dabık’ta tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda 1 EYP imha edilmiştir.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 4 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve çoğu tuzaklanmış 1156 EYP etkisiz hale getirilmiştir.

MİLLİ İHA DA GÖREVDE

Suriye sınır hattında BAYRAKTAR ve GÖZCÜ ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile ÖSO personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

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