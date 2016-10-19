Musul Operasyonunun 3. günü

Musul operasyonunun üçüncü gününde Şengal’da çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

Rudaw, Şengal mahreçli haberinde Şengal’da çatışmaların yaşandığını, “IŞİD, saat 05.00 sıralarında Şengal’de peşmerge güçlerine saldırıda bulundu” sözleriyle duyurdu.

Şengal Kaymakamı Mehma Halil, Rudaw’ya yaptığı açıklamada örgüt üyelerinin saat 5.00 sıralarında saldırmasıyla çıkan çatışmanın bir saate yakın sürdüğünü söyledi. Halil, saldırının peşmerge tarafından püskürtüldüğünü, örgüte ait bir aracın yakılarak imha edildiğini, bazı silahların da peşmergenin eline geçtiğini kaydetti.

Bu arada, Rudaw İngilizce de Irak ordusunun Musul’un 35 kilometre uzaklığındaki Hamdaniya bölgesinde Kani Haram’ı kontrolü altına alması üzerine oradaki militanların Abbasiyah köyüne çekilmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

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