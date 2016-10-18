Musul Operasyonu’nda sokak çatışmaları başladı

Musul operasyonu sürdüren Irak ordusunun Memrud kasabasına bağlı köylere doğru harekete geçtiği bildiriliyor. Bu arada, Abbas Receb köyünde IŞİD’lilerle sokak çatışmalarının yaşandığı belirtiliyor.

Harekatı an ve an izleyen Rudaw’ya göre, Musul operasyonunu sürdüren Irak Ordusu, Nemrud kasabasına bağlı köylere doğru harekete geçti. Abbas Receb köyünü IŞİD’den almak isteyen ordunun, daha sonra Selame bölgesine ilerleyip Musul’a yaklaşacağını belirten Rudaw şunları söyledi:

“Nemrud kasabasında operasyonu takip eden Rudaw muhabiri Sidad Leşkeri, sabah saat 05.30’da harekete geçildiğini, şu sıralar Abbas Receb köyünde IŞİD’lilerle çatışma yaşandığını bildirdi. Köyde sokak çatışmalarının yaşandığını bildiren muhabirimiz, koalisyon güçlerinin de operasyona havadan destek verdiğini kaydetti”.

“IŞİD TÜNEL KAZIP EVLERE BOMBA DÖŞEDİ”

Askeri yetkililerin, IŞİD’lilerin söz konusu köylerde tünel kazıp evlere bomba döşediğini belirttiklerini, bomba imha ekiplerinin de operasyonda yer aldığını kaydeden Rudaw, “35’inci Tugay, köydeki IŞİD hedefelerine top saldırısı düzenliyor ancak köyde sivillerin olması sebebiyle ordu tam anlamıyla saldırıya geçemiyor” sözlerini de kullandı. Haberde şu bilgilere yer verildi:

“Diğer yandan asker, Musul’a 23 kilometre mesafedeki Selame bölgesine ilerlemek istiyor. Irak Ordusu sabah saatlerinde Geyara Cephesi’nden de harekete geçti. Zayo köyünde kontrolü sağlayan ordu birlikleri, stratejik Hamam Alil nahiyesine ilerleyişini sürdürüyor.

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