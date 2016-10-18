Musul Operasyonu’nda ikinci gün

Musul’u kurtarma harekatının ikinci gününde Irak Ordusu sabah saatlerinde Geyara Cephesi’nden harekete geçerken bir ordu yetkilisi “Hamam Alil nahiyesi çevresindeki bazı köylerde ayaklanma var. IŞİD’le savaşıyorlar. Musul’un kontrolünün kolay olacağını düşünüyoruz” dedi.

Operasyonu takip eden Rudaw, Zayo köyünde kontrolü sağlayan Irak Ordusu’nun, stratejik Hamam Alil nahiyesine ilerlediğini bildirdi.

Askeri bir yetkili Rudaw’a “Hamam Alil nahiyesi çevresindeki bazı köylerde ayaklanma var. IŞİD’le savaşıyorlar. Irak askerleri de bundan moral buldu. Musul’un kontrolünün kolay olacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Rudaw da, operasyonun birinci gününde Peşmerge Güçleri’yle eşzamanlı harekete geçen Irak Ordusu’nun 3 köyde kontrolü sağladığını anımsattığı haberinde “Peşmerge Güçleri dün Hazır Cephesi’nde 3 koldan başlattığı operasyonla 9 köyü IŞİD’den temizledi. Peşmerge için belirlenen ilk aşama planı, 24 saatten kısa bir sürede tamamlandı. Böylece 200 kilometrekarelik alan daha Peşmergenin denetimine geçti” dedi.

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