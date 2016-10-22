Musul operasyonu tavukçuları vurdu

Adana ve Mersin bölgelerinde faaliyet gösteren Beyza Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, Musul’a yönelik başlatılan operasyonla birlikte, Irak’a yapılan tavukçuluk ürünleri ihracatının tamamen durduğunu açıkladı.

Necmettin Çalışkan, 2016 yılında tavukçuluk sektörünün önemli bir kriz yaşadığını, Musul operasyonuyla bu krizin daha da derinleştiğini söyledi.

Türkiye’de tavukçuluk sektörünün ihracatının yüzde 60’ının Irak’a yapıldığını kaydeden Çalışkan, “Irak genel itibariyle ihracat açısından Türkiye’nin en önemli dış pazarı. Türkiye’de tavukçuluk sektörü açısından ihracatın yüzde 60’ı Irak’a yapılmaktadır.

Bunun için ki ihracattaki olumsuz gelişme, iç karışıklık ve savaş sektörümüzü olumsuz anlamda etkiliyor. Şu an itibariyle Musul operasyonu başladı ve birkaç günden beri ihracat bıçakla kesilmiş gibi durdu. Umuyorum ki bu savaş kısa sürede sona erer ve tekrar bir canlanma olur. Özellikle IŞİD’in bulunduğu bölgelerde kesilmiş tavuk eti açısından bir yasaklama söz konusuydu. Bundan sonra savaş biterse piyasa eski haline dönmüş olur. Ama burada en önemli husus Musul’da yaşanacak savaşın Türkiye’ye maliyetinin çok ağır olacağının düşünülmesi. Umuyorum ki bu noktada da gerekli adımlar atılacak” dedi.

SEKTÖR UZUN ZAMANDIR KRİZDE

Rusya uçağının düşürülmesi olayının ardından sektörde büyük bir düşüş yaşandığını vurgulayan Necmettin Çalışkan, “2016 yılı tavukçuluk sektörü açısından geriye dönük 17 aydan beri tarihin önemli krizli süreçlerinden birisi yaşanıyor. Normal şartlarda ülkemizde gıda sektöründe yüzde 10’luk büyüme söz konusudur. Ancak tavukçulukta 3 yıldan beri üretim artışı olmadığı halde satışlar küçük, bunun temel nedeni ihracatta yaşanan yüzde 25’in üzerindeki düşüştür. Yaşadığımız Rusya uçak düşürme krizi ile birlikte bölgemizdeki ülkelere ihracat büyük ölçüde düştü. Irak ve İran’la ilişkilerimiz ciddi olarak kopma noktasına geldi. Bunun bir sonucu olara da ihracatta büyük bir daralma yaşandı. İç piyasa da ise arzu edilen yükselişe ulaşmış değiliz. Tavukçuluk sektörü 17 aydan beri bir krizin içerisinde bu nedenle ülkemizde yaşanan güzel gelişmelerle birlikte hem iç piyasa canlanacak, hem de ihracat artacak ve böylelikle de sektör kıvamına ulaşmış olacak” diye konuştu.

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