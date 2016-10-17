Musul Kürdistan’ın Başkenti mi olacak?

Türkiye’nin koalisyona alınmamasının amacı yeni Kürt Devleti mi?

Türkiye İncirlik’i Koalisyona açtı, Suriye’de DAEŞ ile savaşıyor, 2 Milyon mülteciyi kabul etti. Ancak Musul’u DEAŞ’tan kurtarma harekâtında hem müttefiki Amerika hem de Irak Yönetimi tarafından koalisyondan dışlandı?

Türkiye Cumhurbaşkanı ile hükümeti ve muhalefeti ile bu karara sert tavır koydu çünkü sınırında asla bir Kürt Devleti istemiyor.

Suriye-Irak ve Türkiye üçgeninde bir Kürt Devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini kesin bir dille açıklıyor.

Aslında Amerika ve müttefiklerinin amacı Irak ve Suriye’nin parçalanarak bu coğrafyada yeni devletler kurulması olduğu da anlaşılıyor ve Türkiye Irak ile Suriye’nin parçalanmasına da ayni sertlikle karşı olduğunu vurguluyor.

Hani deniyordu ya, “ Türkiye büyük Ortadoğu projesinin (BOP) önemli aktörüdür” diye.

Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da BOP’un eş başkanıdır” diye söyleniyordu ya şimdi ortaya çıkan çelişki ile bu durum nasıl izah edilecek?

Türkiye artık BOP’da sadece seyirci figürü olarak mı kalacak?

Amerika’nın uyguladığı Irak politikasından dışlanmasının amacı Kürt Devletinin kurulmasına Türkiye’nin sert tavır göstermesi mi?

Bırakın Obama Yönetimini muhtemel Amerika Başkanı Hillary Clinton da Bölge Kürt’lerine silah ve destek vereceklerini açıklamadı mı?

Bakın Irak Meclisi ve Başbakanı İbadi, “Türk askeri Irak topraklarından çıksın” diye bas bas bağırıyor, hakaretler, tehditler yağdırıyor.

Bu gücü nereden, kimden alıyor İbadi?

Amerika’dan olmasın…

Başbakanı İbadi, “DEAŞ ülkende güçlü bir devlet gibi kurulup Musul’u da ele geçirirken neredeydin, ordun neredeydi?

Türkiye’nin hiç Bir ülkenin topraklarında gözü yoktur. Bu kesindir.

Birinci Körfez savaşında dönemin Amerika Başkanı merhum Bush Türkiye’yi Saddam devrilmeden önce Musul ve Kerkük’e girmesi önerisinde bulundu.

Dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal bu fikre çok sıcak baktı ama başta dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut olmak üzere Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay, Dışişleri Bakanı Ali Bozer ve Milli Savunma Bakanı merhum Safa Giray şiddetle bu fikre de Özal’a da karşı çıktılar.

Hatta Bozer, Giray ve Torumtay görevlerinden istifa ettiler.

Bu tavır Özal’a da geri adım attırdı ve Türkiye Musul ve Kerkük petrolü ve doğalgazının cazibesine rağmen Irak’a girmedi.

Bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi olan Türkiye Irak ve Suriye ile bin kilometreden fazla bir sınıra sahip.

Türkiye, Körfez savaşında Irak’tan gelen sığınmacılara günümüzde ise Milyarlarca dolar bütçe yüküne rağmen Suriye’den kaçan sığınmacılara da kapısını açan insani değerleri en yüksek ülke.

Türkiye bölgede bu denli etkin iken Irak’ın tepkisi ve Amerika’nın da bu tepkiye destek vermesi ile Musul harekâtından dışlanması gösteriyor ki Irak ve Suriye’den alınacak topraklarla sınırımızda bir Kürt devleti kurulacak.

Yedi düvel denir ya, 30’a yakın ülke bu harekâta katılırken bölgenin en çok etkilenen Türkiye işte bu yüzden Musul’u kurtarma harekâtından dışlanıyor.

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