Tuna, Karşıyaka İş Merkezi’nde önce din görevlileri ve cami dernek yöneticileri ile görüştü.

Başkan Tuna’ya Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Ego Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Kent Estetiği, Çevre Koruma, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler daire başkanları da eşlik etti.

Tuna’yı ilçede Ak Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz karşıladı. İnceöz ile birlikte toplantı salonuna geçen Başkan Tuna, Yenimahalle İlçe Müftüsü Sinan Kazancı, cami ve din görevlileri, cami dernek yöneticileri ve kuran kursu öğreticileri ile kahvaltı etti.

ORTAK AKIL VURGUSU

“Gayemiz ortak akılla güzel hizmetler yapmak. Bugün burada bulunma amacımızda bu. Bizler hizmet için varız” diyerek ortak akıl vurgusunu yineleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; “Camilerle ilgilenmek her Müslümanın görevi. Hepimiz el ele vererek üzerimize düşeni yapmalıyız.” dedi.

“EĞİTİMDEN HEPİMİZ SORUMLUYUZ”

Daha sonra Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve ilçe okul müdürleriyle de istişare toplantısı yapan Başkan Tuna, eğitim konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimini en güzel şekilde sağlamak hepimizin olduğu gibi Büyükşehir belediyesi olarak bizlerinde görevi. Eğitimle ilgili sorumluluğu sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na yüklememeliyiz.

Hepimize görevler düşüyor. Çocuklarımızın eğitim şartlarının daha iyi olması noktasında neler yapılabilir bu konuyla ilgili sizlerin görüşlerini almak çok önemli.

Belediye olarak sizlerle istişare ederek, imkanlar ölçüsünde her türlü hizmete hazırız.”