Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ramazan ayı boyunca ilçe ilçe dolaşarak, iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor.

Tuna bu kez AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlediği iftar programında, Genişletilmiş İl Yönetim Kurulu üyeleriyle orucunu açtı.

AK PARTİ TEŞKİLATI İFTAR SOFRASINDA

AK Parti İl Teşkilatı’nın kuruluşundan bugüne kadar görev alan siyasetçilerin ve partililerin katıldığı iftar programında; Tuna’ya, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Gündoğdu ve Murat Alparslan ile AK Parti Eski Milletvekillerinden Ayhan Yılmaz ve ilçe başkanları eşlik etti.

TUNA’YA YOĞUN İLGİ

AK Parti Teşkilatı’nın yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Tuna’ya da ilgi büyüktü. Partililer hem iftar öncesi hem de iftar sonrası Başkan Tuna ile bol bol fotoğraf çektirdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yaptığı konuşmada yaklaşan 24 Haziran seçimlerine vurgu yaptı. AK Parti İl Teşkilatında kuruluşundan bugüne emek veren herkesin seçimlerde AK Parti için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Özcan, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bu seçimlerden galip çıkartacağız ve inşallah başkan yapacağız” dedi.