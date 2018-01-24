Mustafa Sandal, yeni albüm öncesi hayranlarına single sürprizi yaptı. Mart ayında çıkacak olan albümünde yer alacak yeni hitlerinden birini single olarak piyasaya süren Sandal, “Aşk Kovulmaz” isimli şarkısıyla yine çok iddialı!

Ünlü sanatçı; sözü Günay Çoban, müziği ise Volga Tamöz imzasını taşıyan “Aşk Kovulmaz” isimli şarkısıyla ilgili, “Sevenlerimin uzun süredir benden beklediği şarkıyı yakalamak için çok çalıştık ve en doğru çalışmayı bulduğumuza inanıyorum. Herkesin beğeneceğine yürekten inanıyorum. Onlar bu şarkının keyfini çıkarırken, biz de ekip olarak bu şarkının da yer alacağı albümümüzün hazırlıklarına tam gaz devam edeceğiz” dedi.