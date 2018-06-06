1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği iftar gerçekleşti. İftar organizasyonunun ardından, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı Ramazan ayında camia olarak birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CENGİZ: “3 GÜNDE 6 MİLYON TL BİR REKOR”

Yaşadıkları ekonomik zorluklara vurgu yaparak taraftarların desteğini belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “GreyWeekend ile 3 günde elde edilen 6 milyon TL bir rekor. Bir camianın ayağa kalkışının ete kemiğe bürünüşü; bu kadar sosyal ve ekonomik zorluklara rağmen bir satan alma harekatı. Taraftarlarımız cebindeki kuruşu, maaşının belli bir bölümünü buna harcadı. Bu bizim için çok değerli. Buna iktisatta marjinal değer teorisine göre ‘en yüksek değer’ denir. Günlük ortalama 2 milyon TL satış çok önemli bir rakam. Manchester United’ın satışı 118 milyon Euro. Chelsea ve Barcelona da bunun gibi. Bunu aşmış bir rakama ulaştık. Demek ki bu camia isterse bir kalkışı, bu zorluğa rağmen hem de Ramazan sıcaklarında bir koşuya, bir sokağa dökülüşe döndürdü. Ama bu sokağa dökülüş mali destek anlamında oldu. Biz bundan dolayı çok gururluyuz. Taraftara söylenecek tek söz onlara saygı duyduğumuz.” ifadelerine yer verdi.

CENGİZ: “MEN CEZASI İLE KARŞI KARŞIYAYDIK”

Göreve başladıklarında UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilme cezası ile karşı karşıya olduklarını vurgulayan Cengiz, “UEFA tarihinde ilk kez bir kulübe iki kez üst üste settlement agreement öneriliyor ve imzalatılıyor. Yarın inşallah imzalayacağız. Bu aslında Galatasaray’ın ve Türk futbolunun Avrupa’da geldiği nokta. Ben sadece Galatasaray diyerek tek taraflı söylemek istemiyorum. Hiçbir şey tek başına değerli değildir. Rakipleriyle ve benzerleriyle değerlidir. UEFA, Türk futboluna gereken değer ve önemi vermiştir. Kendi kurallarını tekrar ederek Galatasaray’a ikinci kez katılma hakkı vermiştir. Ki biz 4 ay önce göreve başladığımızda çok ciddi biçimde men cezası ile karşı karşıyaydık. Şükür ki Galatasaray Avrupa yolunda Ali Sami Yen’in hedeflerine ulaşacaktır.” dedi.

CENGİZ: “GALATASARAY, AVRUPA’NIN TEPESİNE OTURACAK”

Sarı-kırmızılı kulüpte hedefledikleri sistemin oturmasının ardından Galatasaray’ın Avrupa’nın tepesinde yer alacağını söyleyen Cengiz, “Taraftar şundan emin olsun; Teknik heyetimiz ile birlikte her zaman en kötüsüne hazır olarak en iyiyi elde etmeye çalışıyoruz. Burada bir felsefe güdüyoruz. Galatasaray sistemi oturtacak, uzun yıllar içinde Avrupa’nın tepesine oturacak bir sistemi yerleştirmek için çabalıyoruz. Taraftarımız ürkmesin bu lafımdan ama sıkıntılardan geçmek zorundayız. Winston Churchill gibi kan ve göz yaşı değil mutluluk vadediyorum. Bu yolda biz elimizden geleni yapacağız, taraftarımız müsterih olsun. Sahada ölümüne, terimizin son damlasına kadar çalışan bir takım yaratmak peşindeyiz.” şeklinde konuştu.

CENGİZ: “‘LOCA ALIN’ HAREKETİNİ DESTEKLİYORUM”

Galatasaraylı taraftarların sosyal medya üzerinden başlattığı ‘loca alın’ hareketini desteklediğini belirten Mustafa Cengiz

“Profesyonel dünyada değerini bulan, her şey satılır ve satın alınır. Futbol aynı zamanda iş idaresi sistemidir. Business managementtir… Biz de bunu teknik heyetimizle birlikte yapıyoruz. Sahada olan onlar, biz ise dümendeyiz. Biz onlara en iyi şartları hazırlayacağız. Taraftarımızı mutlu edecek en iyi hale getireceğiz. Çok şey istiyoruz biliyoruz ama bu taraftar ve cefakar insanların kombine ve localarını yenilemelerini istiyoruz. Sosyal medyadaki varlıklı kesimlere yönelik ‘loca alın’ hareketini sonuna kadar destekliyorum. Değerli Galatasaraylı eski başkan veya eski yöneticilerin belli branşlarımızı desteklemek için verdikleri sözleri de yerine getirmesini bekliyorum. Onlar bunu yaptığında kendilerine müteşekkir oluruz.” dedi.

CENGİZ: “FENERBAHÇE İLE ARAMIZDA SOĞUKLUK OLMADI”

Öte yandan başkanlık süreci boyunca Fenerbahçe ile arasında herhangi bir sorun olmadığını da değinen Cengiz, “20 yönetici ile Fenerbahçe’nin stadına gittik hiçbir terslikle karşılaşmadık. Maç bitişi, beraberlik olmasına rağmen kapalı garajda bizimle selfie çektirmek isteyen Fenerbahçeli kardeşlerimizi gördük. Aziz Yıldırım da seçimin ardından bizi faks çekerek kutladı. Bu bir açılıştır, bir devam ediştir. Biz bunun artan şekilde sürmesini diliyoruz. Türkiye’de futbol yarışının barış, kardeşlik ve adil biçimde sürmesini istiyoruz. Yöneticilerin de buna uymasını istiyoruz. Galatasaray cephesinde asla bir kabalık, asla bir rakibi küçültücü ve rakibe saygısızlık edecek bir hareketin görülmeyeceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.