Mustafa Ak yılın en başarılı belediye başkanları arasında ilk beşte

En başarılı belediye başkanları listelerinde her zaman en üst sıralarda yer alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ORC Araştırma Şirketi’nin yaptığı 2016 yılının en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları araştırmasında ilk beşe girdi.

ORC’nin 30 büyükşehirin tüm ilçelerinde 5-20 Ocak 2017 tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırması 2016 yılının en başarılı belediye başkanlarını belirledi.

Araştırma 19 bin 520 kişiyle “CATI-Bilgisayara Destekli Telefon Görüşmesi” yöntemiyle gerçekleştirildi.

Her belediye başkanı kendi seçmen grubunda değerlendirilirken, en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları listesinde beşincilik yüzde 55.6’lık oran ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın oldu.

Göreve geldiği 2009 yılından bugüne kadar ilçede yaptığı başarılı hizmetlerle yediden yetmişe herkesin takdirini kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’de ilk günkü aşkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğudur.

Bugüne kadar Keçiören’in ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonrada aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Çalışmalarımızın takdir görmesi bizi daha çok motive ediyor. Şahsıma ve ekibime oy veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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