Muş’ta Murat Nehri Gençlik Şenliği

MUŞ’ta tarihi Murat Köprüsü’nde düzenlenen birinci Ulusal Gençlik ve Doğa Şenliği coşkuyla kutlandı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezinin organizasyonuna Alparslan Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı destek verdi. Murat Nehri ve üzerindeki Murat Köprüsü’nde düzenlenen şenliğe öğrenciler ilgi gösterdi.

Öğrenciler, Murat Nehri’nde kano ve rafting yaptı. Köprüde yapılan bisiklet turunun ardından katılımcılar Türkçe ve Kürtçe türkülerle halay çektiler. Öğrenciler, daha sonra köprüde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Geleneksel hale getirecekleri Ulusal Gençlik ve Doğa Şenliği’nin ilkine katılımın beklenin üzerinde olduğunu vurgulayan Belediye Gençlik Merkezi Başkanı Gülbahar Yun, gençlere yönelik olarak düzenledikleri etkinliklere Muşlu vatandaşların da katıldığını bildirdi. İlk festivalin çok iyi geçtiğine işaret eden Gülbahar Yun, “Olumlu tepkiler aldık. 20’ye yakın kursumuz var. Gençlerimize yönelik kurslar verip, gençlerle bir şeyleri başarmak istiyoruz. Muş halkından da etkinliklerimiz için destek bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Halime Satar, “Felsefe bölümü öğrencisiyim. Festival için Murat Köprüsü’ne geldik. Hava çok güzel. Güzel bir şekilde eğlendik. Öğrenciler olarak bu türk etkinliklerin sürekli yapılmasından yanayız” dedi.

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