Muş’ta lahana hasat zamanı

MUŞLU üreticiler Nisan ayında ekimi yapılan lahananın hasatını yapmaya başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, 3 bin dekarda lahana hasadı yapılacağını, kent ekonomisine 16 milyon TL girdi sağlanacağını bildirdi.

Çiftçiler, Muş Ovası’nda geçen Nisan ayında ekimi yaptığı lahanaları keserek pazara sürdü. Her birinin ağırlığı 8-10 kilo arasında değişen lahanalar üreticiden 2 liradan alınırken, tüketiciye ağırlığına göre 3-5 liradan satılıyor. Üretilen lahanaların büyük bölümü, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Hakkari gibi çevre illerde pazarlanıyor.

Lahana üretiminin giderek yaygınlaştığını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Muş İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, il genelinde 3 bin dekar alanda başlayan lahana hasasından kent ekonomisine 16 milyon TL girdi sağlanacağını söyledi. Lahana üretimini dedelerinden öğrendiklerini hatırlatan merkez Bağlar Köyü Muhtarı Yüksel Güler, lahanaların doğal ve tadının güzel olduğunu bildirdi.

Yüksel Güler, lahana üretiminin köylüler için en önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti. Lahana ticareti yapan Kemal Baran, “Muş’ta en fazla lahana Bağlar Köyü’nde yetiştiriliyor. Köyde yılda 2 bin ton civarında lahana üretiliyor. Yarısından fazla çevre illerden gelen alıcılar tarafından alınıyor” diye konuştu.

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