İL genelinin yüzde 70’inin tarımla geçindiği Muş’ta, buğday bereketi yaşanıyor.

Muş Ovası buğday hasadında en verimli yılını yaşıyor.

Verim çiftçinin yüzünü güldürürken, iklim şartlarının üretimi artırdığı belirtildi.

Muş’un en büyük ekimini yapan tarım işletmesinde de hasatına 13 biçer döverle başlandı.

İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 65 bin dekar arazilerinden 25 bin dekarında buğday, 35 bin dekarında aspir ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl hasadına diğer yıllara göre 15 gün önce başlandığını belirten Yeşilyurt, “Bu yıl adeta buğday yağdı.

İklimin getirdiği sıcaklık artışından dolayı hasata erken başlandı.

Hava şartlarının ılımlı geçmesi ürünlerin gelişimini olumlu yönde etkiledi.

Verimi uzun yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Verimin yüksek oluşu kaliteye de yansıdı.

İşletmedeki üretimler tohumluk amaçlı.

Sertifikalı tohum yapılıyor ve çiftçilerin büyük talebi var” dedi.