Artık dünya eskisi gibi güvenli bir yer değil. İnsanlar maalesef hemen her yerde terörden korkar hale geldi. Eskiden dünyanın en güvenilir yani ettiği Avrupa da terörün hedefi haline geldi.

Şimdiye kadar yapılan terör saldırıları, Türkiye’dekiler kadar büyük olmasa da, Avrupa için oldukça büyük ve tehlike arz ediyor.

Özellikle Müslüman kimlikli terör örgütlerinin militanlarının yaptığı saldırılar İslamofobiyi tırmandırıyor.

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar bu tür terör saldırıları ya hiç kınamıyorlar ya da küçük bir açıklamayla geçiştiriyorlar.

Kim bilir belki içten içe kendilerini suçlu hissettikleri ya da Müslüman oldukları için bu saldırılardan sonra mahcup hissediyorlardır.

Bu çok doğal ama yetersiz çünkü İslamiyet’i savunmanın başka bir yolu olmalı.

Mesela Avrupa’da yaşayan Müslümanlar, en ufak bir terör saldırısında İslamiyet’i, kendisini kâfir düşmanı terörist ilan edenlere karşı savunmalıdırlar. Bunun birkaç yolu var. Diyalog kurmak, kınama açıklamaları yapmak gibi. Ancak en önemli yol Müslümanların terör saldırılarını kınamaktan çok protesto etmeleridir. Neden Avrupa’daki Müslümanlar neden ISIS (İŞİD), DAEŞ gibi terör örgütlerini protesto etmezler?

Bu, aynı zamanda İslâmiyet adına yapılan öldürme eylemlerinin, aslında, İslamiyet’le bir alakası olmadığının da altını çizmek değil midir?

Avrupa’da gerçekleşen irili ufaklı terör olaylarından sonra (ki bu saldırıları hep Müslüman kökenli kişiler yapmıştır) sokaklara dökülen, saldırıyı protesto eden Müslümanları görmek Avrupalıları, Müslümanların teröre karşı olduğuna ikna etmeye yetmez mi?

Şimdiye kadar geç bile kalındığını düşünüyorum. Bence Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, aynı günü aynı saatte, ISIS, DAES gibi terör örgütlerini protesto eden bir yürüyüş düzenlemelidirler.

“Biz Müslümanlar, teröre karşıyız ve İslamiyet adına terörü yapanları protesto ediyoruz” türünden pankartlarla yürüdüklerinde, Avrupalıların İslamiyet’e karşı geliştirdikleri korku, yerini başka duygulara bırakacaktır. İslamofobinin yükselmesine izin vermeyecektir.

Allah aşkına bir düşünün, onlar gibi, ülkenizde yapılan birçok terör eyleminde yakalanan teröristlerin Müslüman olduğunu görseniz, siz de aynı şekilde İslamiyet’e karşı, bir önyargıya sahip olmaz mıydınız?

Müslümanlar empati yapmalı, bu olayları desteklemediklerini açık ve net bir şekilde sokaklara dökülerek, ortaya koymalı.

Gerçi terör saldırılarının Avrupa’ya neden sıçradığını da insan düşünmeden edemiyor.

Neden Siyonizm düşmanı olduğu bilinen ISIS, El Kaide veya DAEŞ, İsrail’de saldırı yapmıyor da gidip Avrupa’yı veya Amerika’yı tercih ediyor?

Buda ayrı bir yazı konusu…

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