Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in ardından Münbiç’e harekat düzenlemek istiyor. Orada da binlerce PYD-YPG-PKK militanı üslenmiş bulunuyor çünkü. Ancak, ortada bir sorun var:

Münbiç’te sadece terör örgütü militanları değil, ABD’nin askeri personeli de var.

Ve, dün ilginç bir gelişme oldu, ABD’li general Joseph Votel, “Münbiç’ten ayrılmayı düşünmüyoruz” diye konuştu.

Bu durumda Münbiç’e harekat düzenlemek zor görünüyor.

ABD’li askeri personel PYD-YPG-PKK’lı teröristlere kalkan olacak adeta.

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Ankara, sözünü ettiğimiz engeli aşabilir mi, ABD’yi teröristlere kalkan olmaktan vazgeçirebilir mi?

Ricayla olacak şey değil bu.

Yapılması gereken Türkiye’deki ABD üslerini masaya yatırmak olmalı.

Topraklarımızda ABD’nin iki önemli üssü var.

Bunlardan biri Adana-İncirlik Hava Üssü.

Diğeri, Malatya-Kürecik Radar Üssü.

ABD’nin Ortadoğu’da etkin olabilmesi için hava kuvvetlerinin İncirlik Üssü’ne ihtiyacı büyük.

Kürecik Radar Üssü ise Rusya ve İran’dan istihbarat topluyor.

İki üssün birden masaya getirilmesi ve “Teröristleri korumaya, onlara silah vermeye devam ederseniz bunları kapatırız” denilmesi herhalde çok etkili bir hamle olur.

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“ABD bizim en büyük müttefikimiz. Onunla ilişkileri tümüyle bozacak adımlar atmamalıyız” diye düşünecek noktada değiliz artık.

Karşımızda bir müttefik değil yıllarca mücadele ettiğimiz terör örgütüyle işbirliği yapan bir devlet var.

Elimizdeki üsler kozunu iyi değerlendirmek zorundayız.