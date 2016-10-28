Mumbai Festivali’ne Türk Damgası

27 Ekim’de sona eren Mumbai Film Festivali’nin kapanış törenine Türk oyuncular damga vurdu.

Festival heyetinin özel daveti üzerine kapanış törenine katılan Hazal Kaya, Sarp Levendoğlu ve Kaan Taşaner, kırmızı halıda ve kapanış töreninde büyük ilgi gördü. Mumbai’de Hint basını oyuncularla röportaj yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

20 Ekim’de başlayan Hindistan’ın en önemli film festivallerinden biri olan “Mumbai Film Festivali” geçtiğimiz Perşambe akşamı son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Tesiyap’ın düzenlediği “Konuk Ülke: Türkiye” projesi kapsamında Hindistan’a giden Türk delegasyonu festival boyunca önemli temaslarda bulundu.

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Hindistan’da izlenilen ve yüksek reytingleri ile her hafta 56 milyonun üzerinde insana ulaşan Adını Feriha Koydum, Küçük Ağa ve Fatmagül’ün Suçu Ne? dizileri sebebiyle, büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, Sarp Levendoğlu ve Kaan Taşaner, festival komitesinin özel ricası üzerine kapanış törenine katıldı.

Kırmızı halıda ve kapanış töreninde yoğun ilgi ile karşılaşan oyuncular, gece boyunca sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Festival boyunca büyük ilgi gören oyuncular, yaptıkları işlerin başka bir ülkede bu kadar seviliyor olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Hint basını, gece boyunca Türk oyuncularla röportaj yapmak için birbirleriyle yarıştı

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