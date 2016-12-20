Mülteciler üniversiteli oluyor

YAŞAR Üniversitesi, mültecilere ücretsiz yükseköğrenim imkanı sağlamak için Almanya’da bir sosyal sorumluluk girişimi olarak ortaya çıkan ve yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşan Kiron ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun mültecilere, uzaktan eğitim ile üniversite derslerine erişim imkanı sunan Kiron ile yapılan işbirliğiyle, dünyanın birçok üniversitesinin online derslerle katkı sağladığı bir havuzdan Türkiye’deki kayıtlı Suriyeliler ve sığınmacılar ders alabilecek. Yaşar Üniversitesi de uzaktan eğitimle başta Türkçe olmak üzere çeşitli derslerini mültecilere açacak.

İnternet üzerinden çevrim içi dersler sunarak eğitim veren ve mülteci üniversitesi olarak bilinen Kiron Açık Yüksek Eğitim Platformu, Almanya’da sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir grup genç girişimcinin, yüksek eğitime ulaşması neredeyse imkansız olan mültecilerin eğitim alabilmesi için başlattıkları bir proje. Kiron Platformu’nda 2 binden fazla öğrenci, Almanya, Fransa, Türkiye ve Ürdün’de 30’a yakın üniversitenin ve eğitim kurumunun akademik ortaklıkları sayesinde tamamen ücretsiz lisans eğitimi olanağına kavuşuyor. Öğrencilere bilgisayar gibi eğitim araç gereci de temin ediliyor. Bu sayede, her gün evini barkını bırakıp kaçmak zorunda kalan 42 binden fazla insanın, eğitim hakkına bir nebze de olsa ulaşabilmesi hedefleniyor. Yaşar Üniversitesi, ülkede yaşayan 3 milyona yakın kayıtlı Suriyeli başta olmak üzere sığınmacıların yüksek eğitime ulaşabilmesi için Kiron Platformu ile işbirliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusunda bir araya gelen iki kurum yetkilileri sürekli eğitim merkezi kapsamında bir sertifika programı tasarlamayı kararlaştırdı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Kiron Kurucusu ve Genel Direktörü Markus Krebler işbirliği protokolünü imzaladı.

TÜRKÇE DE ÖĞRENECEKLER

Bu protokolle, dünyanın birçok üniversitesinin online derslerle katkı sağladığı bir havuzdan Türkiye’deki kayıtlı Suriyeliler ve sığınmacılar ders alabilecek. Yaşar Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezinde hazırladığı çeşitli dersleri, uzaktan eğitimle mültecilere açacak. Yabancılara uzaktan online eğitimle Türkçe öğretmek için tasarlanan ders içerikleri de bu işbirliği kapsamında sığınmacıların kullanımına açılacak. Böylece Türkiye’deki yüksek eğitim çağındaki 300 bin genç Suriyelinin yanı sıra diğer sığınmacılar da uzaktan eğitimle Türkçe öğrenme şansı bulacak. Yaşar Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla da programı başarıyla tamamlayanlara sertifika da verecek. Programa, Yaşar Üniversitesi UNESCO uluslararası göç kürsüsü akademik ve idari destek verecek.

EĞİTİMLE İYİLİŞTİRME

Markus Krebler, “Dünyada mültecilerin yüzde 1’den azı, yükseköğretime erişim hakkı bulabiliyor. Kiron, herkesin potansiyellerini yerine getirme ve eğitim yoluyla yaşam beklentilerini iyileştirme hakkına sahip olduğuna inancıyla ortaya çıktı. Mültecilerin eğitim erişiminde karşılaştıkları engellerin üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz. Vizyonumuz, dünya çapında milyonlarca mülteciye, ücretsiz olarak akredite bir üniversite eğitimi alıp mezun olma fırsatı sağlamak. Kiron, mentorluk programı, eğitim merkezi ve kariyer hizmetleri gibi faaliyetlerle çevrimiçi dersleri çevrimdışı hizmetlerle tamamlıyor. Bu destek, insani korumaya muhtaç kişilerin aynı zamanda, karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelebilecekleri, diğer insanlarla tanışabilecekleri sosyal ve profesyonel bir ağ da sağlayacak” dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise “Her şeyden önce eğitim en temel insan hakkı. Üniversitemizde, Uluslararası Göç konusunun ele alındığı UNESCO kürsüsü bulunuyor. Türkiye’de bu alanda çalışma yapan ilk ve tek olan kürsü. Türkiye, göçmen ve sığınmacılara her zaman kapılarını açarak dünyaya örnek insani bir yaklaşım sergiliyor. Biz UNESCO kürsümüz ile göç temalı çalışmalar yürütürken insan odaklı bir yaklaşımla kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle eğitim hakkına herkesin ulaşması için çalışıyoruz. Bu işbirliği de bu bakımdan çok önemli. İşbirliğini ilerleyen dönemlerde farklı projelerle de devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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