Ankara’da mezar sorunu büyüyor.Cebeci Mezarlığı tamamen doldu. Sadece aile mezarlığı olanlar için defin izni veriliyor.Karşıyaka Mezarlığı ha doldu, ha dolacak.

Ortaköy ve Sincan mezarlıklarında şimdilik defin yapılıyor ama birkaç yıla kalmaz buralarda da sıkıntı başlar.

Gölbaşı Mezarlığı ise başka bir alem! Defin için araya hatırlı kişileri koymanız ve binlerce lira mezar ücreti ödemeniz gerekiyor.

İncek Mezarlığı’nda da benzer bir tablo var.

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Ankara’da durum böyle de, diğer kentlerde farklı mı?

Hayır!

Hemen her kentte giderek büyüyor mezar sorunu.

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Peki, bu sorun nasıl aşılabilir, ne yapılabilir?

BBC’nin verdiği bir habere dayanarak dünyadaki örneklere göz atalım:

Brezilya’nın Santos bölgesinde 32 katlı mezarlık yapılmış.

Her katta uzun koridorlar ve özel raflardan oluşan bu mezarlık 14 bin cenaze kapasitesine sahipmiş.

Avrupa ülkelerinin çoğunda defin yapılmış mezarlara 15-20 yıl sonra yeni defin yapılabiliyormuş.

İsrail’in Tel Aviv kentinde 250 bin cenazenin defnedilebileceği dikey mezarlıklar yapmak için harekete geçilmiş.

Hong Kong’ta cenazeler yakılıp küller vazolara dolduruluyormuş. Ne var ki bu defa da vazolara yer bulmakta zorluk yaşanmaya başlanmış.

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BBC’nin haberinde şu cümlenin altını da çizmek gerekiyor:

“Son 50 bin yılda yeryüzünde 101 milyar insanın yaşayıp öldüğü tahmin ediliyor.

Bugünkü nüfusun 7 milyarı aştığı ve bunların önümüzdeki yüzyıla dek öleceği düşünüldüğünde bu insanların nereye gömüleceği sorusu yanıtlanmayı bekliyor.”

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Sonuç olarak, sorunlarımız arasına mezarlık sorununu da eklememiz ve ona da çözüm aramamız yerinde olacak galiba. İlk etapta şu soruya yanıt bulmalıyız:

“Mükerrer definlere ağırlık mı vermeliyiz, yoksa çok katlı mezarlıklar mı yapmalıyız?”