Mükellefe mavi beyaz kurdellalı teşekkür

Bu yıl da 28. si kutlanan Vergi haftası nedeniyle, Elmadağ Vergi Dairesi Müdürü Sebahattin Güngör ve vergi dairesi çalışanları, Gelir Uzmanları, ASMMMO Elmadağ Şubesi Başkanı,Elmadağ Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN i makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Vergi haftasının amacını, kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının arttırılması olarak belirten Elmadağ Vergi Dairesi Müdürü Sebahattin Güngör; “ Ülke bütçesinin % 70’ini oluşturan Vergi gelirleri insanlara tekrar hizmet olarak dönüyor.

Toplanan vergilerin hizmet olarak geri yansıdığını ve yansıyacağını Başkan Gazi Şahin aracılığı ile görüyoruz ve hizmet noktasında devamının geleceğine inanıyoruz. İlçemiz de ticari faaliyetini devam ettiren, vergilerini düzenli ödeyerek dairemizin tahsilât artışında katkıda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Elmadağ Vergi Dairesi Müdürü Sebahattin Güngör Meslek Odalarına ve Sivil Toplum örgütlerine verginin önemi hakkında bilgilendirme ziyaretleri yapacaklarını da belirtti.

Başkan Şahin;”Mükellefe teşekkür ve bol kazanç” diledi.

Vergi Dairesine nezaket ziyaretinde bulunan ve çalışanlarla, vatandaşlarla hasbıhalde bulunan Başkan Gazi Şahin, “Kamu harcamalarının önemli finans kaynaklarından olan vergiler sayesinde hizmet gücü artmaktadır.

Ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğü aşikârdır. Bu sebeplerden dolayı vatandaşlarımıza vergilerin önemini hatırlatmak isterim. Vergi önemli bir husustur, tüm bireylere düşen bir görevdir.

Kayıt dışılığın önlenmesi konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerekir. İlçemizde ticari faaliyetlerini devam ettiren, vergilerini düzenli ödeyen, Elmadağ Vergi Dairemizin tahsilat artışında katkıda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum. ” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...