İşte budur. Demek ki “faizleri düşürün yoksa…” diye başlayan açıklamalar sonuç vermiş. Hiçbir yapısal karar almadan sadece “bağıra çağıra” sürekli şikayet edilen, ekonominin önündeki en büyük engel olarak gösterilen banka kredi faizleri inişe geçti.

“Vurdum yumruğu masaya, çektirdim faizleri aşağıya” değil memleket, dünya ekonomimsinde de ilktir. Bundan daha büyük müjdeli haber, başarı hikayesi olur mu?

Verilere göre, en son 2013 yılında ortalama yüzde 10’lara inen ve geçen sürede bir iki puan derken bugün yüzde 20’leri bulan bankaların kredi faiz oranlarından üçü bu ayın başında ilk defa geriledi.

Geçen Şubat ayında yüzde 20.2 oranındaki ihtiyaç kredileri, Mart ayının ilk haftasında yüzde 19,7’ye, yüzde 18’i bulan taşıt kredileri yüzde 17.4, yüzde 14.7 olan konut kredileri yüzde 14.6’ya indi. Ticari kredilerde ise binde 4 artışla yüzde 18,1 yükselmiş ama bu oran da 2008 yılının altında seyrediyor. Bu da yakında düşer.

Ancak bu kalemlerdeki düşüşler “şimdilik” kredi tutarlarına yansımamış. Taşıtta yaprak kımıldamazken, konutta 200 milyon, diğer tüketici kredilerinde 1,8 milyar lira artış olmuş.

Daha ilginç olanı, faizlerin tırmanmaya geçtiği yılbaşından buyana yatırım, işletme, ihracat, kredi kartlarıyla banklardan çekilen tüm kredi kalemlerinde tutar ise 25 milyar artarak toplamda 2 trilyon 60 milyara çıkmış. Bunun 9 milyarı sadece Mart ayının ilk haftasına ait. Aynı dönemde Türk lirası cinsinden 17, yabancı para cinsinde de 8 milyar lira kredi sağlanmış. O zaman kim yakınıyor bu kredi faizlerinin yüksekliğinden!

PARANIN YALANCI BAHARI

Belirtelim; bu tablonun oluşmasında “eyy bankalar ayağınızı denk alın yoksa asarız kesiriz” sözleriyle hiçbir ilgisi yok.

Bankalar şunu görmüş olabilirler: Enflasyonda yakın zamanda öyle tek haneli bir olasılık ile döviz kurlarında büyük dalgalanmaları beklemiyorlar, yani kredi kullanımda ve geri dönüşlerde her iki göstergeye göre risk az.

Para, banka için maliyet demektir. Bu maliyetleri düşürmek, taşıtta, konutta, ihtiyaçta kredi talebini esnetmek ve çok göze batan dönemsel karlarını “krediye dönüştürdük” demek için faiz oranlarında nispeten bir indirimi öngörmüş olabilirler.

CARİ AÇIK UÇUYOR

Ancak ekonomiyi bekleyen bir sürü belirsizlik, iç ve dış krizlere karşı bu ani iniş tıpkı yalancı bahar gibi insanı kandırabilir. Her an patlayacak bir gerilimle işler tersine dönebilir uyarısını yapalım derken Ocak 2018 cari işlemler açığı verileri geldi.

Geçen yıl 4.4 milyar dolar olan cari işlemler açığı yüzde 62 artarak 7 milyar, son 12 ayda da 51.5 milyar dolara yükselmiş. En büyük nedeni dış ticaret açığı.

Nasıl kapatacağız bu açığı? Dış borçlanma ve ekonomik varlıklara daha da yüksek faiz vererek ya da ithalatı kısarak.

Memleket ekonomisinin yakın zamandaki geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşan bu açığın üzerinde önem alınması gerekmiyor mu? Ekonomi sadece “ucuz kredi vermek” demek değil ki!