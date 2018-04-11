Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği özel önem, sık sık Beştepe Kampusu’nda ağırlanmaları, gelirlerinin artırılması, gri hizmet pasaport almalarının sağlanması, çalışma ofislerinin yenilenmesi; yönetim sistemi içinde güçleri çok zayıflayan muhtarları bir anda son derece itibarlı bir konuma getirdi.

Öyle anlaşılıyor ki, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimleri gibi muhtarlık seçimleri de çekişmeli, adeta kıran kırana geçecek.

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Bu arada, geçtiğimiz günlerde 50 muhtar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İspanya’ya götürüldü. Diğer muhtarların da gruplar halinde çeşitli ülkelere götürülmesi hedefleniyor.

Son derece iyi bir proje bu.

Hayatlarının büyük bölümü köylerinde, mahallelerinde geçen muhtarlara yurt dışı gezileri çok şey kazandıracak, onların vizyonlarını genişletecek, dolayısıyla seyahat sonrasında görevlerini daha iyi yapmalarının yolunu açacaktır.

Dilerim bu uygulama tavsamaz, ülkedeki 50 bini aşkın muhtarı kapsayacak biçimde yürütülür.

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Yapılacak bir yasal düzenlemeyle muhtarların bulundukları il ya da ilçe belediyelerinin meclis toplantılarına doğal üye olarak katılımlarının sağlanması da yerinde bir uygulama olur herhalde.

Böylece muhtarlar yörelerinin yönetiminde gerçekten söz sahibi olabilecek, sorunların çözümüne daha fazla katkıda bulunabilecektir.

DEİZM TARTIŞMASI

Son günlerde bir Deizm tartışmasıdır aldı başını gidiyor.

Ben de yeni öğrendim, Deizm yeni bir inanç akımıymış. Bunu benimseyenler Allah’a inanıyor ama dinlere, kutsal kitaplara, peygamberlere inanmıyorlarmış.

Kimileri, “Ateizmden yani dinsizlikten önceki son durak” diye tanımlıyor Deizm’i.

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Peki bu konu neden gündeme böylesine oturdu?

Çünkü, özellikle gençler arasında Deizm’in hızla yayıldığı iddiaları var. Hatta imam hatipliler bile Deizm’e kayıyormuş.

Önümüzdeki günlerde durum biraz daha netleşir diye tahmin ediyorum.

Bu arada, gerçekten Deizm’de dikkat çeken bir artış varsa bunun nedeni, sözde din adamlarının dinimizi gerçek boyutlarıyla değil, çarpıtarak, abuk sabuk sözlerle yorumlamasıdır.