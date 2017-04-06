Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtar SGK primlerini devletin ödeyeceği açıklamasının aslında CHP projesi olduğu ortaya çıktı.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın 2015 ve 2016 yılında verdiği kanun teklifi, 9 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda AKP oylarıyla reddedilmiş. Meclis’te reddedilen CHP kanun teklifinin şimdi referandum döneminde Cumhurbaşkanının seçim yatırımı olarak yeniden gündeme getirilmesi, 1 Kasım seçim vaatlerinden sonra yeni bir kopya vaat olarak dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara verdiği müjdeler CHP’nin 2015 ve 2016 yılındaki kanun teklifinden alındığı belirlendi.

Erdoğan sık sık muhalefet partilerini ve son günlerde CHP’yi sık sık eleştiriyor ama CHP’nin önerilerinden de yararlanmayı ihmal etmiyor.

Erdoğan’ın muhtarlarla yaptığı toplantının üzerinden bir saat dahi geçmeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan beni arayarak, “ Erdoğan’ın muhtarların SGK primini devletin karşılaması önerisini 2 kez Meclis’te kanun teklifi olarak verdim, ancak bizzat iktidar partisi AKP’nin oylarıyla Meclis’te reddedilmişti” dedi. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın açıklaması şöyle:

“Teklifimi Meclis genel kurulunda reddettikleri 9 Ağustos 2016 tarihinde o gün seçim yoktu, teklifimi reddettiler. O zaman muhtarların derdine bakan da yoktu.

Şimdi referandum geldi çattı diye, muhtarlara ne yapacaklarını şaşırdılar. “Bu vaat seçimi değil anayasa değişikliği” diyoruz fakat düşen evet oylarını yükseltmek için muhtarların önüne her türlü imkanı koyuyorlar, yeni bir oyunu oynuyorlar.

Nasıl ki 7 Haziran’dan 1 Kasım’a bizim seçim bildirgemizi kopya ettilerse, şimdi de kanun teklifimizi anayasa paketi uğruna kopya ettiler.

Bakan Nihat Zeybekci 7 Haziran’da muhtarlara çorap, şimdi de takım elbise dağıtmaya kalkar; ağabeyi gider 2 yıl kapısında bekletip hayır dediği muhtarlar için şimdi oy uğruna SGK primi ödemeye kalkar.

Muhtarlıkları bir gecede kapatma yetkisini tek adama vermeye hazırlanan bu anayasa değişikliği geçerse, muhtarlıkları istedikleri an kapatacaklar. Bu halde muhtarlarımız iktidarın bizden kopya ettiği SGK primine dahi kavuşamayacaktır.

Devlet oy uğruna hiç bu kadar aciz ve çaresiz duruma düşürülmemiştir. 2 yıldır muhtarların prim ödemesini reddedenlerin başına oy sandığı düşmüştür. Akılları başlarına gelmiş, bu vaadi ortaya atmışlardır. Belki bunu bir gece yarısı KHK ile yapabilirler, yapsınlar, sayemizde muhtarlarımız faydalansın.”

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