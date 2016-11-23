Muhtarlardan Başkan Tiryaki’ye ziyaret

Başkan Tiryaki, Altındağlı Muhtarlar Derneği’ni makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Nuri Aygün ve beraberindeki heyet, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

“Hizmetleri tüm Altındağlılar biliyor”

Gerçekleşen ziyarette Aydınlıkevler, Doğu, Karacaören, Plevne, Önder ve Ulubey mahalle muhtarları yer aldı.

Kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan muhtarlar: “Başkanımız Altındağ’a nasıl değer veriyorsa bize de öyle değer veriyor” dedi.

Başkan Tiryaki’nin kendilerini hiçbir zaman geri çevirmediğine dikkat çeken muhtarlar, Altındağ Belediyesi’nin gayretli çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

Altındağlı muhtarlar, Başkan Tiryaki’nin kendilerine her zaman destek olduğunu vurguladı ve yapılan hizmetlerin tüm Altındağlılar tarafından bilindiğini dile getirdi.

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