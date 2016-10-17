Mühendis anne ikizlerine yaptığı oyuncak bebeklerle ünlendi

Bebek yapım sanatçısı Arzu Özer’in ürettiği ‘Arzu’nun Bebekleri’ ikinci yılını doldurmadan dünyadaki koleksiyonerlerin gözdesi oldu. Ana malzemesi kumaş olan sanat bebekleri ile yurt içinde çok sayıda sergi açan, workshoplara katılan Arzu Özer yurtdışından da sergi ve eğitim davetleri almaya başladı. Arnavutluk, Yunanistan, Güney Kore, İngiltere gibi ülkelerden davet alan Özer ilk olarak Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapacağı 4 haftalık kurs ve sergi davetini kabul etti.

İKİZLERİNE OYUNCAKLAR ÜRETMEK AMACIYLA BAŞLADI

İkiz çocukları 11 yaşındaki Bengisu ve Kadircan’na sağlıklı oyuncaklar üretmek amacıyla başladığı hobinin dünya markasına dönüşmesinden memnunluk duyduğunu belirten Arzu Özer, “2 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarıma organik oyuncak yapalım, daha doğal oyuncaklarla oynasınlar diye o şekilde başladık. İlk başladığımızda onlara keçeden, küçük kumaş parçalarından bir şeyler yapıyorduk. Sonra bunlar gelişmeye, değişmeye başladı. Biz de bu hobiyi sanata, işe dönüştürdük” dedi.

10 santimden 2-3 metreye kadar bebekler yaptığını anlatan Arzu Özer, doll art sanatı ile ilgili olarak “Bu dünyada var olan bir sanat. Aslında bizim de geçmişimizde bez bebek, kültürümüzde hep vardı. Ama biz dünyadaki bu sanata bir türlü kendimizi sokamamışız. Mesela dünyada o kadar çok sergiler oluyor, festivaller oluyor bir tane bile Türk sanatçı davet edilmiyor oraya ne kadar acı bir şey” ifadelerini kullandı.

Bebeklerinen koleksiyonlarının başladığını belirten Arzu Özer, “Yaptığım ürün tek, ikincisi yok. Bu nedenle koleksiyonu başladı. Çok rica etseler dahi ben aynı bebekten bir daha yapmıyorum” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat Meslek Eğitim Kursları’nda (ESMEK) eğitmenlik yaptığını anlatan Arzu Özer, “300’e yakın öğrencim oldu. Öğrencilerimin bazıları atölyeler açtı. Bu da beni mutlu ediyor” diye konuştu.

2 yılda yaptığı bebeklerin sayısının 4 bini geçtiğini belirten Arzu Özer “İnternet üzerinden yurt dışından o kadar çok sipariş geliyor ki bazen yetiştiremiyorum. Ama bunu yapmak çok zevkli. Çok zevk aldığım için de sabahlara kadar uyumazsam da benim için hiç problem olmuyor” dedi.

Bugüne kadar 8 kişisel sergi açtığını ve çok sayıda karma sergiye katıldığını söyleyen Özer şöyle davam etti:

4 BİN BEBEK YAPTI

“Sergilerimiz ilgi görüyor. İzleyenler kendi çocukluklarına gidiyor. Kendi iç dünyalarında bir şeyler buluyorlar. Ve çok ilginçtir ki benim bebeklerim kendileri seçiyor evini. Aynı kediler gibi. Kediler nasıl kendi evini kendi ailesini seçer ya. Benim bebeklerim de kaç ay duruyor mesela daha sonra o kendisi karar veriyor ve o kişiye gidiyor mutlaka.”

2 yıl önce ‘Eskişehir’de herkeste bir bebeğim olacak’ diye işe başladığını anlatan Özer, “Birkaç ay sonrasında ‘her bebeğim Türkiye’de mutlaka bir yerlerde olacak dedim 2 yılda bunları gerçekleştirdim. Şimdiki hedefim doll art sanatçılarının geldiği festivalleri Türkiye’de yapmak” dedi.

Bebeklerine müzelerden de teklifler geldiğini de belirten Özer, “İstanbul Oyuncak müzesi, Ankara Beypazarı, İzmir’deki özel bir müze, Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kuracağı müzeye çok sayıda yaptığım bebek verildi” diye konuştu.

DÜNYA TANIDI

Kendisinin dünyada tanınmış doll art sanatçılar arasında yer aldığını söyleyen Arzu Özer “Ben işe başladığımda doll art sanatçılarını hayranlıkla takip ediyordum.

Ben de yapabilir miyim diye sürekli çalışıyordum. Şu anda dünyada doll art sanatçıları arasında yer alıyorum ve hepsi beni tanıyor. İşlerimi beğeniyle takip ediyorlar. Yöntemlerimi soruyorlar, ben de onlara bilgilerimi paylaşıyorum” dedi.

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