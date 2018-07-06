CHP’nin 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, “Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar” dedi.

Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerinin ikincisini Kırklareli’ye yaptı. Kent girişindeki Kavaklı beldesinde coşkuyla karşılanan İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu makamında ziyaret etti. İnce’ye buradan çıkışı sırasında basın mensupları, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın bugün ‘Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onursal başkanlığı’ ve ‘olağaüstü kurultay’ ile ilgili, “Sayın Genel Başkan’ın genel başkanlıktan başka herhangi bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı ve kamuoyu, Genel Başkan’a vereceği ihsanı gönül rahatlığıyla vermektedir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik, aksine Genel Başkan’ın iç iktidar kompleksinden arınmış tavrıyla geldik. Bu çerçevede herhangi bir ihsana gerek duyduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Olağanüstü kurultay hiçbirimizin gündeminde yoktur” sözlerini hatırlattı.

İnce, basın mensuplarının sorusu üzerine, “Hayır açıklamaya yapmayacağım arkadaşlar. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem. Teşekkürler arkadaşlar” dedi.

Daha sonra CHP il teşkilatını ziyaret eden İnce, ardından Atatürk Evi’ni ziyaret edere, temaslarını sürdürdü.

‘MUTLAKA GİDECEĞİM’ DEDİĞİ KÖYE GİTTİ

Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerinin ikincisini yaptığı Kırklareli’de Babaeski ilçesine bağlı 300 nüfuslu Karacaoğlan köyüne de gitti. Burada emekli gazeteci Rıdvan Günel’in 24 Haziran seçim gecesi kendine has seçim sonuçlarını yazdığı kağıdın fotoğrafını sosyal medyada gördüğünü ve mutlaka köye gelmek istediğini söyleyen İnce, köylüler tarafından karşılandı. Rıdvan Günel ile birlikte köy kahvesinde oturan İnce, Rıdvan Günel’in seçim gecesi yazdığı ve sonradan tablo haline getirilen notu okuyarak, “Ya bu köye çok güldüm, koptum ona ben ya. ‘Babaeski Karacaoğlan köyü seçim sonucu Cumhurbaşkanlığı Muharrem abi 127, badem abi 28, Meral ablası 8, Doğu şeysi 3, Temel dede 2.’ diyor. Bunu görünce koptum. ‘Bu köye mutlaka gideceğim’ dedim” diye konuştu.

‘QUANTUM, UZAY, BİLGİSAYAR, KEKE YENİLMEZ’

Köy kahvesinde ikram edilen pilavı yiyen, ayran içen İnce, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Seçim bir savaştır demiyorum, seçim bir rekabettir. Ama hazırlığı lazım. Bu hazırlıkları ne şekilde yapacağız? ‘Çalıyorlar şu ilde’ diyorlar, çaldırmayacaksın. ‘Çalıyorlar’ diye şikayet olmaz, sen görevini yaparsan çalamazlar. Sandık başına 180 bin asker lazım değil mi? Hemen, şimdiden 180 bin sandık başına asker bulacağız, 1 milyon 250 bin genci bulacağız. O gençlere anlatacağız. İddia edeceğiz, ikna edeceğiz. Hiç oy alamadığımız yerlerden 2-3 katına çıkarmışız. Doğu’da, Güneydoğu’da dünyanın oyunu almışız. Almışız, başarıyoruz, 30’u geçtiysek, 40’ı da geçeriz, 50’yi de geçeriz. Ben bu inanç ve kararlılıktayım. Mücadele azmimden zerre yitirmedim, daha fazla azimliyim. Ben şunu bekliyordum, ‘diğer muhalefet partileri biraz daha alacak ve ikinci tura kalacak, ikinci turda da seçimi alacağız’ diyordum. Buna inanıyordum. Şimdi birinci turda alacağız. Moralinizi bozmayın çünkü ben ‘Quantum’ dedim o ‘Kıraathane’ dedi. Quantumun kıraathaneye yenilme şansı yoktur. Eninde sonunda quantum kazanacak. Bak kıraathanedeyiz ama bu telefonlar quantum sayesinde. Kekler işe yaramıyor burada. Bu kullandığınız telefonları 2020 yılında kullanamayacaksınız. Çünkü bunlar silikon yazılım, quantum geliyor. Adam uzaydan maden toplamayı konuşuyor, biz bedava keki konuşuyoruz. Quantum, uzay, bilgisayar, keke yenilmez. Sonunda hep o kazanır, gelecek kazanır, bilim kazanır. Bu teknoloji olmadan fakir olursun. Ekersin 50 dönüm buğday, gidersin gavurun telefonuna ödersin parayı, bir kamyonla telefon alırsın. Ona çalışırsın.”

Köydeki yaşlı kadınlarla sohbet eden İnce, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezinde Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile basına kapalı görüşen İnce, daha sonra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geleceği kafeye geçti.

‘ERDOĞAN’I ARAYIP KUTLADIM’

Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir kafede bir araya geldi. Yeniden erken seçim olacağını iddia eden İnce, bu seçimlerin 5 yıl sürmeyeceğini ve gençlerle birlikte ’50+1’i sağlayacağını söyledi. 24 Haziran seçim gecesini anlatan Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp kutladığını ve “Allah mahcup etmesin” dediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Seçimi takip ediyoruz, partili arkadaşlarımız var, bilgisayarlarımız var, dev ekran televizyonlar var. Partinin grup başkan vekili var. Meclis başkan vekili var, milletvekilleri var, kardeşlerim, oğlum, herkes orada. Sonuçları takip ediyoruz. ‘Çık konuş’ diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5’e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu’na gittim. Açıklama yaptık, ‘Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap’ dedim. Peki YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı. ‘İnsanları sokaklara çağırmadın’ diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana ‘Gece neden konuşmadı?’ diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor ‘Albaylar kaçırdı’, ‘Buna inanmayın’ diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye’nin durumu.”

Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradığını ifade eden İnce, “Yenildiğin zaman şunu yapacaksın; karşısındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan’ı aradım, kutladım. ‘Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim’ ama bir dahakine o beni kutlayacak” ifadelerini kullandı.