CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Atatürk ve Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için dua etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve bazı milletvekilleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkan İnce, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşundan bulunularak İstiklal Marşı okundu. Muharrem İnce daha sonra burada dua ederek partilileri ile Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.

‘PAŞANIN TORUNU DA ÇOBANIN TORUNU DA BURADA’

Fotoğraf çekimi sırasında Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu, CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan’ı yanına çağıran İnce, “Paşanın torunu da çobanın torunu da burada. İşte Cumhuriyet bu” diyerek, şunları söyledi:

“İsmet İnönü, 1972 yılında Mayıs ayında Ecevit’e karşı kurultayı kaybediyor ve Yalova’ya dinlenmeye geliyor. Bende 8 yaşında bir çocuğum, inek otlatıyordum. İsmet Paşa’nın elini öptüm orada. Gülsün Hanım’la aramızda hep bir espridir bu. Dedim ki, ‘Sen paşanın torunusun ben çobanın torunuyum’ Ama az önce de ‘Dedenin koltuğuna oturacağım’ dedim.”

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan Cumhuriyetin, cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Ata’m. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı.”

İnce ve beraberindekiler daha sonra İsmet İnönü’nün kabrine çelenk bırakarak, burada da saygı duruşunda bulunup dua etti.