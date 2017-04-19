Muğla'nın turizm güzelliklerini Arap dünyasına tanıttılar

Körfez ülkelerinden gelen Arap dünyasının sosyal medya fenomenleri ve gazetecileri Muğla’nın güzelliklerini keşfederek takipçilerine tanıttı.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilciliği’nin koordinasyonunda, Türk Hava Yolları’nın (THY) sponsorluğunda ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın işbirliğiyle; 12- 15 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen etkinliğe Körfez ile Arap ülkelerinden gelen sosyal medya fenomenleri ve bölgenin önde gelen gazetelerinde görevli olan basın mensupları katıldı.

Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki yatırım ticaret ve turizm hacminin artmasına katkı sağlamak amacıyla, Körfez ve Arap ülkelerinde takipçi sayıları yaklaşık 8 milyon kişiyi bulan sosyal medya fenomenlerine ve bölgenin önde gelen gazetelerinde görevli olan basın mensuplarına Dalaman, Dalyan, Marmaris ve Bodrum güzergahının güzellikleri ve turizm potansiyeli tanıtıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Körfez ve Arap ülkelerinden 17 sosyal medya fenomeni ve bölgenin önemli gazetelerinden 4 basın mensubunun yer aldığı etkinliğe, Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı yetkilileri ile THY temsilcilerinden oluşan 4 kişilik bir ekip de, bundan sonraki etkinlikleri planlamak ve bölgeyi yerinde görmek için katıldı.

Dalaman Havalimanı’ndan karşılanan grup ilk etapta, Dalyan’da tekne gezisiyle yaptıkları turda; Kaunos Kral Mezarları’nı, İztuzu Plajı’nın eşsiz sahilini ve çamur banyolarını keşfettiler. Dalaman’da kaldıkları oteli de yakından inceleyen heyet, takipçilerine seçkin ve üst gelir grubuna hitap eden konaklama tesisini sosyal medya hesaplarından çektikleri video ve fotoğraflarla tanıttı.

Bir sonraki gün bölgenin alternatif turizm olanaklarını keşfeden sosyal medya fenomenleri, cip safari ile yaptıkları gezide Marmaris’in köylerinden Bayır, Turgut, Orhaniye ve Kızkumu gibi güzellikleri takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya fenomenleri, Akyaka’da meşhur Azmak’ta yaptıkları nehir gezisinin ardından akşam yemeğinde, GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Valisi Amir Çiçek, Yönetim Kurulu üyeleri CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş’un yanı sıra Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve Muğla’daki diğer kurumların temsilcileri ile bir araya geldi.

Bölgenin turizm olanaklarının konuşulduğu yemekte, Körfez ve Arap ülkelerinin turizm konusunda beklentileri ile talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Akyaka’dan Bodrum’a hareket eden turizm heyeti, Bodrum’da konakladıkları otelde bölgenin deniz, kum, güneş turizmi konusunda seçkin hizmet veren bir örneğini yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldular. Bodrum’daki gezide; Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Yalıkavak Marina ve Gümüşlük’ü keşfeden heyet, ayrıca Türk markalarının bulunduğu alışveriş merkezlerinde alışveriş yapma imkanı buldu.

GEKA’nın organize ettiği etkinliğe; Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı, Marmaris Ticaret Odası, Milas Ticaret ve Sanayi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, organizasyonun GEKA’yla birlikte koordine edilmesinde ve bölgeyi tanıtıcı materyallerin temin edilmesi yönünde destek verdi.

Bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla küresel turizm odağı Güney Ege vizyonu çerçevesinde yaklaşık 4 yıldır turizmde tanıtım ve lobicilik faaliyetleri yürüten GEKA, bu kapsamda uluslararası fuar ve tanıtım turlarına ağırlık veriyor.

Ajans, 2014 yılında Japon tur operatörleri, 2015 yılında Güney Kore basın mensupları, Japon turizm acenteleri ve Güney Kore KBS World TV Likya Yolu Belgeseli, 2016 yılında Japon Tur operatörleri, İtalyan Basın mensupları ile Azeri termal turizm heyeti gibi farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

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