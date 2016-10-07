Muğla’da üreticiyi nar üzdü limon güldürdü

MUĞLA’nın Ortaca ilçesindeki nar üreticileri bu yıl iklim şartları nedeniyle hasadın geciktiğini ve düşük fiyatlara karşın alıcı bulamadıklarını söylerken; limon yetiştirenler rekoltenin arttığını ve fiyatlardan umutlu olduklarını dile getirdi.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde limon ve nar hasadı başladı. Nar üreticileri geç topladıkları ürünleri için dış pazarda müşteri bulamamaktan yakınırken, limondaki rekolte bolluğu yüzleri güldürdü. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, özellikle olumsuz hava şartları nedeniyle nar hasadının geçen yıllara oranla geciktiğini belirtti. Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman’da yaklaşık 80 bin ton nar üretildiğini kaydeden Çöllü, “Nar başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Rusya’da yaşanan devalüasyon ve rublenin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak bu yıl ihracatta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntı direk üreticiye yansıyor. Nar rekoltesi geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 seviyesinde düştü. Ürün geçen yılki fiyatlarla bile satılamıyor. Ancak 50 kuruş ile 1 lira arasında alıcı buluyoruz. Suriye ve Irak gibi şu an savaş içinde olan ülkelere de ihracat yapıyorduk. Dış pazarda da sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Sıkıntıları aşabilmek için geçen yıl Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifi (ORMESKOOP) kurulduğunu kaydeden Çöllü, kooperatifin üreticiye destek amaçlı yaklaşık 2 bin ton nar aldığını ve iyi tarım uygulamalarını destekleyerek hem üreticiye, hem tüketiciye katkı sağladığını vurguladı.

ÇİFTÇİNİN UMUDU LİMON

Bu yıl limonun ise 80 kuruş ile 1 TL arasında satıldığını dile getiren Başkan Salim Çöllü, limon üretiminin merkezi durumunda bulunan Muğla’nın Ortaca ilçesinde Enterdonat limon için patent çalışması yapıldığını açıkladı. Bölgede 55 bin ton Enterdonat limonun yetiştirildiğini söyleyen Çöllü, “Enterdonat limonunu ‘Ortaca Limonu’ olarak patentleme çalışmalarımız Ticaret Odası işbirliği ile devam ediyor. Limonda Rusya, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, Romanya ve Bulgaristan gibi bölgelere kısıtlı olsa da ihracat yapılıyor. Limon alıcısı firmalar ürünlerin hasadı için bahçelerde yoğun çalışma sürdürüyor” dedi.

Ortaca’da kurulan ORMESKOOP’un Başkanı Süleyman Tosun, bahçeden kesilen yeşil renkteki limonların kooperatifin fabrikasına getirilerek sarartıldığını ifade etti. Tosun, “Burada bir sarartma işleminden geçtikten sonra, ihracata yönelik seçilmesi ve paketlemesi devam ediyor. İşlemleri biten ve ihracata hazır hale gelen ürünlerimiz TIR’lara yüklenerek gerekli yerlere gönderiliyor” diye konuştu.

NAR ÜRETİCİSİ DESTEK İSTEDİ

Nar üreticisi Özkan Atakan ise “Bu yıl nar kesimi çok geç kaldı. Narda kesim en fazla 20 gün sürüyor ama şu ana kadar çok az bir kesim yapıldı. Geçen yıl da nardan zarar etmiştik ama bu yıl bu şekilde giderse dibe vuracağız. Alıcı bulamıyoruz, şu anda dalında 25 -50 kuruş. Hükümetin bu konuda bir girişimde bulunması gerekiyor” dedi.

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