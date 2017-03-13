Muğla'da arı ölümleri arttı

Muğla’da küresel iklim değişiklikleri nedeniyle arı ölümlerinin artması, bal üreticilerini çıkmaza soktu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin arı ölümleri için, “400 bine varan arı kaybı için devlet arıcılara destek eli uzatmalı” dedi. Şahin kilogramını 11.40 liraya mal ettikleri balı, 7- 7.5 liraya satmak zorunda kaldıkları için zarar ettiklerini de söyledi.

Datça ve Marmaris’te bir haftada yaklaşık 300 bal üreticisiyle biraraya gelerek sorunları değerlendiren Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, özellikle son zamanlardaki toplu arı ölümlerine de dikkat çekti. Türkiye’deki 7 milyon kovan sayısının 1 milyon 280 binin Muğla’da olduğunu, bu seneki toplu ölümlerle bu sayının 800 binlere kadar düştüğünü söyleyen Ziya Şahin, Muğla’daki arı ölümlerinin Adana ve Mersin’de olduğu gibi zirai ilaçlamadan kaynaklanmadığını söyledi. Şahin şunları söyledi:

KURAKLIKTAN YAŞLI ARILARDA KIŞA GİRİLDİ

“Buradaki ölümler küresel iklim değişiklikleri nedeniyle, arıların kışlatma döneminde bizlerin can simidi olan püren çiçeğinin kuraklık nedeniyle açmaması, arıcılarımızın yaşlı arılarla kışa girmek zorunda kalmasına neden oldu. Bu da doğal olarak yoğun miktarda arı ölümlerine neden oldu. Muğla il genelinde arı ölümleri yüzde 60’lara çıkması, bal üreticilerini de çıkmaza soktu. Muğla’daki 400 bine varan arı kaybı için devlet arıcılara destek eli uzatmalı. Taze arıyla kışlatmaya girsek bunlar olmazdı. Bu zayiatlar karşısında bakanlığın en azından gerek kredi borçları ve gerekse arıcılara arı takviyesi yapılması gerekir. Mazot ücretlerinde arıcıya özel indirimler düşünülebilir. Bir şekilde arıcılarımızın ayakta kalması sağlanmalı.”

“11’E ÜRETİP, 7 LİRAYA SATIYORUZ”

Üreticilerin satış rakamları açısından da zararda olduğunu vurgulayan Şahin, Marmaris’in Bayır Köyü’nde arıcılarla yaptığı toplantıda, “Balın maliyeti bize kilogramı 11 lira 40 kuruş. Bizlerin pazara verebildiği rakam ise 7 veya 7,5 lira. Burada hepimizin içi yanıyor. Bunun düzelebilmesi için çok çalışmalar yaptık ama bir türlü düzeltemedik. Eylül ayından bu yana bakanlığımızla çalışmalarımız sürüyor. Hazırladığımız raporu sunduk. Pazarlarsa satılan bal aromalı şurupların yasaklanmasını istedik. İnşallah bu yasaklanacak. Biliyorsunuz glikozun kotası şekere oranla yüzde 18-20 daha fazla. Bunun indirilmesini istiyoruz. Eski seviyesine yani yüzde 2’lere çekilmeli. Üçüncü olarak da büyük firmaların baldaki glikoz ya da tatlandırıcı işlemlerini sonlandırmasını istedik. Bakanlık bu üç isteğimiz üzerinde çalıştığını açıkladı” diye konuştu.

EN BÜYÜK BEKLENTİ BAHAR YAĞMURLARI

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Osmaniye Muhtarı arıcı Hasan Hüseyin Aydın da, Marmaris’te birliğe kayıtlı 600 arıcı olduğunu belirtip, “Kayıt dışını da ekleyince bu rakam 750’yi buluyor. Kovan sayımız ise 180 bin civarında. Önceki yıllarda Marmaris’te ortalama 350 ton bal üretiliyordu. Şu anda yüzde 50-60 civarında arı ölümü var ama bu kış zayiatı. Eğer bahar aylarında yağmur iyi olursa o zaman bu 350 tonluk rekolteyi yakalayabiliriz. Ama baharda hava iyi gitmezse bu rakam kesinlikle düşer. Arı hızla yok olabildiği gibi aynı zamanda da hızla çoğalabiliyor. Bu tamamen iklim koşullarına bağlı” dedi.

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